El Salvador, Costa Rica y Panamá entre los países de mayor crecimiento de índice de renovabilidad energética

El índice de renovabilidad regional de OLADE cayó al 65 % en julio, frente al 71 % de junio, debido a la menor generación hidroeléctrica y al incremento de la producción con fuentes fósiles.

Por revistaeyn.com La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) informó que América Latina y el Caribe generaron 161 TWh de electricidad en julio de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 4,5 %. El incremento estuvo impulsado principalmente por una mayor producción de energía nuclear y gas natural, en un mes marcado por la reducción de los aportes hidroeléctricos debido a condiciones de sequía en varias cuencas de la región.

El informe detalla que el índice de renovabilidad regional cayó al 65 % en julio, frente al 71 % de junio, debido a la menor generación hidroeléctrica y al incremento de la producción con fuentes fósiles. Aunque la generación renovable totalizó 104 TWh, la expansión de las fuentes no renovables (57 TWh) redujo el indicador. A nivel nacional, diez países superaron el promedio regional. Paraguay y Costa Rica encabezaron la lista con una matriz 100% renovable, seguidos por Uruguay (97 %), Venezuela (94%), Colombia y Ecuador (90 %), Brasil (88 %), Panamá (83 %), Belice (77 %) y El Salvador (68 %). Esta dispersión evidencia las profundas diferencias en infraestructura eléctrica y grados de avance en la transición energética dentro de la región. A pesar de que la hidroelectricidad continúa siendo la columna vertebral de la matriz eléctrica—con un 45,7 % del total generado—su participación disminuyó respecto de junio por un menor caudal en zonas andinas y amazónicas. OLADE aclaró que las variaciones no pueden atribuirse de manera uniforme al fenómeno de La Niña, dado que su impacto difiere entre regiones: mientras algunas áreas enfrentan déficit hídrico, otras registran lluvias por encima de lo normal.