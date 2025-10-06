Once empresas buscan el Galardón Nacional a la Exportación en Guatemala

Por revistaeyn.com
La Asociación de Exportadores de Guatemala -AGEXPORT-, junto con el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), presentaron a las empresas que competirán por el Galardón Nacional a la Exportación 2025.
Estas 11 empresas finalistas representan lo mejor de seis sectores estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y Textiles, las cuales han demostrado excelencia, innovación y compromiso con la competitividad del país en los mercados internacionales.
Este reconocimiento distingue a empresas guatemaltecas que con innovación, sostenibilidad y visión global han marcado la ruta de la evolución exportadora.
“Durante 37 ediciones, el Galardón Nacional a la Exportación ha destacado a las empresas que convierten la innovación y la sostenibilidad en oportunidades para crecer, diversificar mercados y dejar huella en comunidades dentro y fuera del país”, señaló Leticia Salazar, Directora de la Junta Directiva de AGEXPORT.
El evento se realizará el próximo 14 de octubre.
Este año participaron 48 empresas. El Jurado Calificador tuvo la tarea de elegir entre ellas a las mejores para la fase final. “El Galardón Nacional a la Exportación es un reconocimiento y es el reflejo del compromiso empresarial de innovar, diversificar y abrir camino a Guatemala en los mercados internacionales. Estas empresas finalistas son ejemplo de que exportar con propósito es posible", señaló Amador Carballido, Director Ejecutivo de AGEXPORT.
¿CÓMO SE ESCOGEN LOS FINALISTAS DEL PREMIO EXPORTADOR AGEXPORT?
Las empresas fueron sometidas a visitas de campo y análisis por parte de un jurado multisectorial integrado por instituciones nacionales e internacionales: FAO, MINEX, CANCHAM, Cámara de Comercio de Guatemala, Banco Industrial, IICA, TV Azteca, Espacio Libre, Universidad Rafael Landívar, Invest Guatemala, Nuestro Diario, COMBEX IM, SYNCO GROUP, SIB y Prensa Libre.
Este enfoque multisectorial garantiza un reconocimiento transparente, técnico y de alto nivel, lo que consolida al Galardón como el máximo distintivo de la exportación guatemalteca.
¿QUÉ EMPRESAS OPTAN POR EL GALARDÓN NACIONAL A LA EXPORTACIÓN EN GUATEMALA?
Y, las 11 finalistas al Galardón Nacional a la Exportación 2025 son:
Categoría Agrícola, Acuicultura y Pesca
• Buena Tierra, S.A.: Nacida tras la erupción del Volcán de Fuego en 2018, es un modelo de resiliencia que agrupa a más de 120 productores de café en Acatenango. Exporta a Corea del Sur y Estados Unidos bajo un esquema de trazabilidad, precio justo y sostenibilidad. Ha logrado integrar a jóvenes y comunidades en un proceso que convierte el café guatemalteco en símbolo de esperanza.
• Cooperativa de Producción Integral Apicultores del Suroccidente R.L.: La Cooperativa de Producción Integral Apicultores del Suroccidente, fundada en 1987 en San Marcos, hoy reúne a cientos de familias y más de 25 mil colmenas certificadas. Exporta miel orgánica y de comercio justo a Alemania, Italia, Francia, España y Holanda, generando ingresos justos y programas sociales en su región.
• Agroindustrias Successo: Desde 2004 produce microorganismos benéficos que regeneran suelos y sustituyen agroquímicos. Su visión de “desintoxicar el planeta” ha llegado a México, Estados Unidos y Centroamérica, aportando a una agricultura más resiliente y sostenible.
Categoría Servicios y Contact Center & BPO
• IUNGO: Con más de 50 años de trayectoria, esta empresa guatemalteca exporta soluciones tecnológicas a América, el Caribe e India. Genera más de 1,000 empleos formales y dignos que impactan en comunidades rurales, integrando inteligencia artificial, BPO e innovación social en su modelo.
• Tribal World Wide Guatemala: Fundada en 2010, pasó de agencia digital local a firma internacional con más de 150 colaboradores. Desarrolla software a la medida y consultorías en transformación digital para mercados como EEUU, México y España, bajo el lema “Talento con propósito”, apostando a la capacitación de jóvenes en áreas tecnológicas.
• Palomo Abogados, S.C.: Con 49 años de experiencia, se ha convertido en un referente internacional en propiedad intelectual, gestionando carteras en más de 30 países y combatiendo la piratería en 20 naciones de América Latina. Reconocida por rankings como Chambers y The Legal 500.
• Metaverso/PULSTER.AI: Plataforma tecnológica que integra inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la expansión de supermercados en siete países de Latinoamérica. Ofrece modelos predictivos de ventas y análisis de potencial, posicionando a Guatemala en la vanguardia de la innovación regional.
Categoría Manufacturas, Vestuario y Textiles
• Industrias Florida: Fundada en 1974 en Jalapa, produce camas con un enfoque en innovación y bienestar social. Exporta a Centroamérica y República Dominicana, y ha invertido en procesos sostenibles y programas laborales que elevan la calidad de vida de sus colaboradores.
• Extract, S.A.: Creada en 1997, exporta productos de cuidado personal y aromaterapia a Canadá, EEUU, China y Japón. Innovó con empaques biodegradables y productos sólidos que reducen consumo de agua. Además, desarrolla iniciativas de energía solar y ha lanzado marcas propias como Exotiknat.
• Grupo Hame/Olmeca: Desde 1974 lidera la exportación de aceites vegetales. Su inversión en investigación le permitió cumplir estándares europeos en inocuidad y sostenibilidad. Certificada por RSPO, su portafolio diversificado llega a Europa, Centroamérica y el Caribe.
• Industrias Novafilm: Fundada en 2012, es la mayor fábrica de films estirables de Centroamérica y el Caribe, con producción de más de 2,000 toneladas mensuales. Exporta a EEUU, Canadá y la región, e impulsa programas ambientales de reforestación con más de 200.000 árboles sembrados.