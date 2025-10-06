Once empresas buscan el Galardón Nacional a la Exportación en Guatemala

Empresas & Management

El Galardón Nacional a la Exportación Guatemala reconocerá este año a las empresas exportadoras que han sabido reinventarse y llevar el nombre de su país más allá de las fronteras.

Por revistaeyn.com La Asociación de Exportadores de Guatemala -AGEXPORT-, junto con el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), presentaron a las empresas que competirán por el Galardón Nacional a la Exportación 2025. Estas 11 empresas finalistas representan lo mejor de seis sectores estratégicos: Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios, Contact Center & BPO, Manufacturas y Vestuario y Textiles, las cuales han demostrado excelencia, innovación y compromiso con la competitividad del país en los mercados internacionales. Este reconocimiento distingue a empresas guatemaltecas que con innovación, sostenibilidad y visión global han marcado la ruta de la evolución exportadora. “Durante 37 ediciones, el Galardón Nacional a la Exportación ha destacado a las empresas que convierten la innovación y la sostenibilidad en oportunidades para crecer, diversificar mercados y dejar huella en comunidades dentro y fuera del país”, señaló Leticia Salazar, Directora de la Junta Directiva de AGEXPORT.

El evento se realizará el próximo 14 de octubre. Este año participaron 48 empresas. El Jurado Calificador tuvo la tarea de elegir entre ellas a las mejores para la fase final. “El Galardón Nacional a la Exportación es un reconocimiento y es el reflejo del compromiso empresarial de innovar, diversificar y abrir camino a Guatemala en los mercados internacionales. Estas empresas finalistas son ejemplo de que exportar con propósito es posible", señaló Amador Carballido, Director Ejecutivo de AGEXPORT.

¿CÓMO SE ESCOGEN LOS FINALISTAS DEL PREMIO EXPORTADOR AGEXPORT?

Las empresas fueron sometidas a visitas de campo y análisis por parte de un jurado multisectorial integrado por instituciones nacionales e internacionales: FAO, MINEX, CANCHAM, Cámara de Comercio de Guatemala, Banco Industrial, IICA, TV Azteca, Espacio Libre, Universidad Rafael Landívar, Invest Guatemala, Nuestro Diario, COMBEX IM, SYNCO GROUP, SIB y Prensa Libre. Este enfoque multisectorial garantiza un reconocimiento transparente, técnico y de alto nivel, lo que consolida al Galardón como el máximo distintivo de la exportación guatemalteca.

¿QUÉ EMPRESAS OPTAN POR EL GALARDÓN NACIONAL A LA EXPORTACIÓN EN GUATEMALA?

Y, las 11 finalistas al Galardón Nacional a la Exportación 2025 son: Categoría Agrícola, Acuicultura y Pesca • Buena Tierra, S.A.: Nacida tras la erupción del Volcán de Fuego en 2018, es un modelo de resiliencia que agrupa a más de 120 productores de café en Acatenango. Exporta a Corea del Sur y Estados Unidos bajo un esquema de trazabilidad, precio justo y sostenibilidad. Ha logrado integrar a jóvenes y comunidades en un proceso que convierte el café guatemalteco en símbolo de esperanza.