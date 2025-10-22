Innovate 4 Nature lanza su primer centro regional en Costa Rica en colaboración con FUNDES

El nuevo centro servirá como plataforma regional para identificar, apoyar y ampliar las empresas emergentes en fase inicial que generan beneficios para la naturaleza y que responden a los urgentes retos ambientales de América Latina.

Costa Rica fue elegida por la fundación suiza Innovate 4 Nature (I4N) para ser sede del primer centro regional en América Latina, en colaboración con la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES).

Representa un paso clave en la misión de I4N de acelerar más de 100 soluciones de alta calidad que respetan la naturaleza (NpS) para 2030, fomentando la colaboración con socios locales e internacionales.

Los centros regionales de I4N están diseñados para fortalecer los ecosistemas locales, conectando a innovadores con inversionistas, empresas y grupos de interés. Al establecer su primer centro en América Latina, I4N pretende liberar el enorme potencial de la región para la innovación positiva para la naturaleza y permitir que los emprendedores se conviertan en líderes globales en la transformación regenerativa.

Además, la visión es llevar esta iniciativa a diferentes países de la región y que para el 2026, estos alimentarán el Premio Global I4N anual, garantizando una sólida representación regional y un impacto local, a la vez que difundirán soluciones escalables para una audiencia global.

Barbara Dubach, Fundadora y Directora Ejecutiva de Innovate 4 Nature (I4N) explica que “la urgencia de la crisis ambiental exige soluciones impulsadas a nivel local. Con FUNDES como socio, América Latina no solo dará a conocer y acelerará la creación de empresas emergentes innovadoras, sino que también creará las conexiones que les permitirán expandirse por todas las regiones y a nivel mundial, acercándonos a nuestra meta de acelerar más de 100 soluciones nature-positive para 2030”.

