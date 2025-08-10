Impulsan iniciativa Finanzas Sostenibles para el Desarrollo en Centroamérica y República Dominicana

El proyecto contó con el respaldo técnico y financiero de la Corporación Financiera Internacional (IFC, parte del Grupo Banco Mundial), el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) y el Fondo Noruego de Inversión para países en desarrollo (Norfund).

Los supervisores financieros y de bancos de Centroamérica, República Dominicana y Colombia impulsaron la iniciativa Finanzas Sostenibles para el Desarrollo (FISDE), que promueve la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la regulación y supervisión financiera.

El enfoque técnico y transformador de FISDE atiende riesgos concretos, como el hecho de que una proporción importante de las carteras bancarias podría estar expuesta a eventos climáticos extremos.

Esta realidad, sumada a brechas estructurales en supervisión y recursos, motivó el desarrollo de metodologías y herramientas regionales, de la mano de consultores como INCAE Business School y TECDEA.

El proyecto, liderado por el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (CCSBSO), se enfocó en fortalecer la resiliencia del sistema financiero regional, con el desarrollo de herramientas adaptadas a este contexto para integrar criterios ASG en la regulación, la supervisión y la gestión financiera.

“La sostenibilidad ya no es un tema opcional para los supervisores financieros ni para el sector bancario. FISDE representa un paso firme hacia una región más preparada, resiliente y alineada con estándares internacionales, sin perder de vista las realidades locales”, expresó Alejandro Fernández W., presidente del CCSBSO y superintendente de Bancos de la República Dominicana.

Las metodologías y herramientas fruto del proyecto fueron desarrolladas de la mano de consultores como INCAE Business School y TECDEA.

La iniciativa se estructura en torno a tres áreas de trabajo: taxonomía regional de finanzas verdes, que permite clasificar actividades e inversiones con impacto ambiental positivo; criterios ASG, que orientan a reguladores, supervisores y entidades financieras en la evaluación de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza; y la gestión de riesgos climáticos y sociales, enfocada en fortalecer la capacidad de los bancos para anticipar impactos y proteger la estabilidad financiera.

“Desde IFC trabajamos para que los mercados emergentes construyan sistemas financieros más sólidos y sostenibles. FISDE es un ejemplo claro de cómo la cooperación regional puede traducirse en soluciones prácticas y escalables”, afirmó Ronke-Amoni Ogunsulire, gerente regional de IFC para el Caribe.