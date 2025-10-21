Nicaragua mantendrá sin cambios la devaluación del córdoba frente al dólar en 2026

Finanzas

Nicaragua puso en marcha la tasa de devaluación del córdoba nicaragüense con respecto al dólar estadounidense, establecida en el 0 % anual, desde el 1 de enero de 2024.

POR EFE El Banco Central de Nicaragua informó este lunes que mantendrá durante 2026 la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba, la moneda nacional, con respecto al dólar estadounidense, en un 0 % anual, por lo que el tipo de cambio oficial para todo el año será de 36,6243 córdobas por dólar. El emisor explicó que tomó esa decisión basado en que la economía nicaragüense "continúa mostrando un crecimiento económico sostenido, con una baja tasa de desempleo y un aumento del empleo formal". "La expansión económica está siendo impulsada por la demanda interna, con aumento del consumo y la inversión, y por un buen desempeño de la mayoría de los sectores", destacó la entidad monetaria en una declaración.

Asimismo, la inflación doméstica se ha reducido y se mantiene en niveles bajos y estables, como resultado de las menores presiones de los precios internacionales, una adecuada oferta productiva doméstica, el respaldo de la política de subsidios del Gobierno a bienes y servicios clave y la política de estabilidad cambiaria, destacó. Además, las condiciones internas han consolidado la estabilidad del sistema financiero, destacándose el desempeño de la actividad crediticia, apalancada en el crecimiento de los depósitos del público, y presentando mejoras en la rentabilidad y niveles adecuados en la calidad del crédito, indicó. Por otro lado, el Banco Central dijo que el saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos se mantiene superavitario, "reflejando una dinámica positiva en los flujos externos, con buen desempeño de las exportaciones de mercancías, en un contexto de precios internacionales favorables y una estructura productiva competitiva". "El mercado cambiario continúa dinámico, con una brecha cambiaria baja y estable, sustentada en una política fiscal, monetaria y cambiaria coherente que ha favorecido una oferta y demanda de divisas equilibrada", señaló el emisor. Según esa entidad, la política monetaria ha cumplido el objetivo de estabilidad de la moneda nacional, fortaleciéndose los niveles de reservas internacionales. "Así, el comportamiento positivo de las variables macroeconómicas sustenta la decisión de mantener el deslizamiento cambiario en 0 %", puntualizó el Banco Central.

Cambio oficial: 36,6243 córdobas por un dólar