El dólar sube a medida que disminuyen las preocupaciones bancarias

Por revistaeyn.com
El dólar estadounidense subió ligeramente, estabilizándose después de las recientes pérdidas inducidas por la banca, ya que la perspectiva de próximas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China ayudó a aliviar algunas preocupaciones sobre una nueva guerra comercial.
El índice dólar, que sigue al billete verde frente a una cesta de otras seis divisas, cotizaba un 0,2 % al alza hasta 98,570, tras registrar la semana pasada el mayor retroceso de cinco días desde finales de julio.
La atención en los mercados de divisas se ha alejado de las preocupaciones sobre el estado del sector bancario de Estados Unidos, y las acciones estadounidenses extienden el repunte por la relajación de las preocupaciones del mercado crediticio.
"El informe de ganancias de Zions Bank fue sólido fuera de las pérdidas relacionadas con el fraude, aunque el escrutinio sigue siendo alto sobre cualquier otro signo de estrés crediticio en el sistema", dijo el analista de ING Francesco Pesole, en una nota.
El dólar estadounidense ha recibido un impulso por la debilidad del yen japonés, pero también por las expectativas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda llegar a un acuerdo comercial con el presidente chino, Xi Jinping, en una reunión entre los dos al margen de una conferencia económica en Corea del Sur la próxima semana.
Las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo han pesado sobre la confianza mundial, y las disputas sobre aranceles, tecnología y acceso al mercado siguen sin resolverse en gran medida, reporta Investing.
Además, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que es probable que el cierre del gobierno federal de Estados Unidos de 20 días termine esta semana.
"No se está moviendo mucho sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China antes de la reunión programada para fin de mes entre Trump y Xi", agregó Pesole, "y el enfoque parece ser un enfoque de esperar y ver mezclado con un optimismo cauteloso de que Trump obtendrá un acuerdo de China".
La libra esterlina presionada por los datos de endeudamientoEn Europa, el EUR/USD cotizó un 0,2 % a la baja hasta 1,1622, poco ayudado por la relajación de la incertidumbre política en Francia.
"El EUR/USD sigue impulsado casi en su totalidad por el sentimiento de crédito/renta variable de EE.UU.: aquí, una mayor estabilización podría llevar al EUR/USD hasta 1.160. Los niveles por debajo de eso serán más difíciles de justificar a menos que el IPC de EE.UU. el viernes sea más caliente de lo esperado", dijo Pesole de ING.
El GBP/USD cotizó un 0,2 % a la baja a 1,3383, después de que los datos mostraran que el endeudamiento de Gran Bretaña en la primera mitad del año fiscal fue el más alto registrado, excepto durante el apogeo de la pandemia de coronavirus.
El endeudamiento del gobierno en los primeros seis meses del año fiscal totalizó 99.800 millones de libras esterlinas, un 13 % más que el año anterior y 7.200 millones de libras esterlinas más de lo previsto por el organismo de control presupuestario de Gran Bretaña.
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, anunciará el próximo presupuesto del país en noviembre, y se espera que anuncie nuevos aumentos de impuestos para equilibrar el presupuesto.