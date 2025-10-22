El dólar sube a medida que disminuyen las preocupaciones bancarias

El índice dólar, que sigue al billete verde frente a una cesta de otras seis divisas, cotizaba un 0,2 % al alza hasta 98,570, tras registrar la semana pasada el mayor retroceso de cinco días desde finales de julio.

El dólar estadounidense subió ligeramente, estabilizándose después de las recientes pérdidas inducidas por la banca, ya que la perspectiva de próximas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China ayudó a aliviar algunas preocupaciones sobre una nueva guerra comercial.

La atención en los mercados de divisas se ha alejado de las preocupaciones sobre el estado del sector bancario de Estados Unidos, y las acciones estadounidenses extienden el repunte por la relajación de las preocupaciones del mercado crediticio.

"El informe de ganancias de Zions Bank fue sólido fuera de las pérdidas relacionadas con el fraude, aunque el escrutinio sigue siendo alto sobre cualquier otro signo de estrés crediticio en el sistema", dijo el analista de ING Francesco Pesole, en una nota.

El dólar estadounidense ha recibido un impulso por la debilidad del yen japonés, pero también por las expectativas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda llegar a un acuerdo comercial con el presidente chino, Xi Jinping, en una reunión entre los dos al margen de una conferencia económica en Corea del Sur la próxima semana.

Las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo han pesado sobre la confianza mundial, y las disputas sobre aranceles, tecnología y acceso al mercado siguen sin resolverse en gran medida, reporta Investing.

Además, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que es probable que el cierre del gobierno federal de Estados Unidos de 20 días termine esta semana.

"No se está moviendo mucho sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China antes de la reunión programada para fin de mes entre Trump y Xi", agregó Pesole, "y el enfoque parece ser un enfoque de esperar y ver mezclado con un optimismo cauteloso de que Trump obtendrá un acuerdo de China".