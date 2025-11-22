Puente de Amistad celebró la entrega del Premio Mujer Emprendedora 2025 en Antigua Guatemala

Por revistaeyn.com

Puente de Amistad celebró con éxito la quinta edición del Premio Mujer Emprendedora 2025, en un emotivo evento realizado en Antigua Guatemala, que reunió a más de 400 personas entre aliados estratégicos, donantes, miembros del Board of Directors, medios de comunicación, y el equipo institucional de la organización.

El Premio Mujer Emprendedora es una iniciativa del programa Puente al Éxito, que busca reconocer y celebrar el liderazgo, la resiliencia y el impacto positivo de las mujeres guatemaltecas que, a través de sus negocios, transforman la vida de sus familias y comunidades.

Durante la ceremonia se reconoció a 15 mujeres emprendedoras en tres categorías:

Mujeres Destacables: Emprendedoras no clientas de Puente de Amistad, que cuentan con negocios activos desde hace al menos dos años.

Clienta Ejemplar: Integrantes del programa de Banca Comunal que destacan por su compromiso, crecimiento y empoderamiento.

Emprendedora Exitosa: Son clientas del programa de emprendimiento, Puente al Éxito, que han logrado consolidar y expandir sus negocios, generando empleo e impacto social en sus comunidades.

Cada ganadora recibió premios en efectivo y en especie, con montos que van desde Q1.500 hasta Q16.000, orientados a fortalecer sus negocios.

“Este premio representa una oportunidad real de crecimiento para las emprendedoras. El capital semilla que reciben no solo impulsa sus negocios durante la temporada alta de ventas, sino que también abre puertas a nuevas etapas de desarrollo, sostenibilidad e independencia económica”, expresó Nohelia Guarchaj, Gerente Jr. de Marketing para Puente de Amistad.

El evento fue un espacio para visibilizar el esfuerzo, la determinación y la capacidad de innovación de las mujeres guatemaltecas, además de inspirar a nuevas generaciones a transformar su realidad a través del emprendimiento.