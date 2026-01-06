Grupo Estrella aterriza en Panamá y apunta a la gran infraestructura

Empresas & Management

Ahora, tiene en la mira los proyectos de infraestructura del gobierno panameño. La compra de los activos de Cemex es su segunda incursión en el mercado regional, “territorio de oportunidades” dice su líder Giuseppe Maniscalco.

Por José Hilario Gómez - Estrategia & Negocios El dominicano Grupo Estrella ingresó en octubre 2025 al mercado panameño tras la compra de Cemento Bayano, una operación de US$200 millones con la que extiende su presencia en el mercado centroamericano. Giuseppe Maniscalco, Presidente de la División Industrial del Grupo, explica que la compañía ve con interés el desarrollo del mercado regional y del potencial que ofrece en particular la economía panameña. “Panamá es un país de oportunidades”, destacó en entrevista con Estrategia & Negocios y recalca que eso es lo que buscan capitalizar a partir de las fortalezas que ofrece instalarse en una economía dolarizada, con un sistema económico, jurídico y político estable.

“(Panamá) es un país muy amigable con la inversión extranjera y eso es sumamente importante. Todo ese cóctel de variables hizo que un grupo como el nuestro quisiera invertir”, destaca. Estrella es un grupo diversificado y con una operación importantes en el negocio del cemento y concreto en República Dominicana, sin embargo, Maniscalco reconoce que ya era hora de salir a nuevos mercados. “Sentíamos la necesidad crecer. En ese crecer fuimos buscando oportunidades en diferentes países y se presenta la oportunidad en Panamá”, apuntó. El Grupo tiene inversiones estratégicas en construcción(cemento, concreto premezclados y agregados, además de la fabricación de acero reforzado, estructuras metálicas y productos de acero conformados enfrío), energía, salud, aeroportuario y medios de comunicación en la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.

LA LLEGADA DE UNA ESTRELLA

Grupo Estrella es dueño en República Dominicana de la marca Cementos PANAM y este año sumó a su portafolio a la panameña Bayano, que por tres décadas estuvo bajo el mando de la mexicana Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo que profundiza una estrategia de desinversiones en la región.

“Tuvimos la ventaja de que estamos comprando una operación que estuvo manejada por 30 años por una empresa multinacional del tamaño de las primeras en el mundo, eso le dio la oportunidad al profesional panameño durante los últimos 15 a 20 años de prepararse, de adecuarse a políticas, a conocimiento de empresas transnacionales de ser los mejores en clase del mundo, el ‘best in class’ que llaman los americanos”, valoró Maniscalco. El conglomerado dominicano adquirió una plantade cemento ubicada en Calzada Larga, Chilibre, Panamá, la cual -al 31 de diciembre de 2024- tenía una capacidad instalada 1,2 millones de toneladas métricas de cemento por año.

Los activos también incluyen activos relacionados de cemento, concreto premezclado, agregados, y derechos para adquirir reservas adicionales para las operaciones en Panamá. Grupo Estrella destaca el valor de la inversión, especialización del equipo que trabaja para la marca y está listo para ejecutar un plan de cinco años en el que buscan estabilizar y crecer la operación de Bayano. “Panamá cuenta con un activo importante: una planta de cemento. Muchos países quisieran tener una planta de cemento integrada como la tiene el país. Eso es un activo del país, independientemente que sea del sector privado, un activo que le pertenece al país y que perfectamente podemos avanzar en ese desarrollo que se plantea el gobierno en el plan de infraestructura en los próximos 5, 10, 15, 20 años”, apuntó Maniscalco.

UNA ESTRATEGIA DE CORTO Y LARGO PLAZO