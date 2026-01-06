Finanzas

Estrategas de las Finanzas en Centroamérica: Capitales en movimiento, banca en transformación y liderazgo

Expansión transfronteriza, reorganización de holdings, innovación financiera y sostenibilidad marcan la hoja de ruta de los 60 líderes que están redefiniendo el sistema financi,ero centroamericano. Un informe clave de E&N para entender hacia dónde fluye el capital y cómo se construye la banca de escala regional.

Por: Pablo Balcáceres – revistaeyn.com Los estrategas de las finanzas en Centroamérica están jugando un rol decisivo en la configuración de un sistema financiero de alcance regional, más integrado, competitivo y sofisticado. Capaces de movilizar grandes capitales y ejecutar decisiones de alto impacto, estos líderes no solo anticipan tendencias: toman posiciones estratégicas en un contexto marcado por expansión, consolidación y transformación estructural. La tercera edición del especial “Estrategas de las Finanzas en Centroamérica 2025”, publicado por E&N, ofrece un balance profundo sobre la gestión de 60 protagonistas del sector financiero del istmo. La selección se fundamenta en cinco criterios clave: desempeño y relevancia de mercado, expansión de negocios, innovación y transformación digital, impacto en el desarrollo y trayectoria profesional.

Capitales en embestida y expansión regional El año estuvo signado por movimientos corporativos de gran calado, con especial protagonismo de grupos hondureños y una reconfiguración de la banca vinculada a capitales colombianos. Uno de los hitos más relevantes fue la ofensiva regional de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, que anunció la compra de Banistmo, hasta ahora en manos de Grupo Cibest (antes Grupo Bancolombia), posicionándose como un actor clave del sistema bancario panameño, con activos superiores a US$10.400 millones. A esta operación se suma la adquisición de La Hipotecaria (Holding), que le abrió a Cuscatlán las puertas de Panamá, El Salvador y Colombia, además de su entrada al mercado guatemalteco tras la compra del Banco Inmobiliario, ampliando su red y cobertura nacional. En paralelo, el grupo llevó su marca aseguradora SISA a Guatemala, consolidando su ecosistema financiero. Reorganización de la banca y nuevos holdings La optimización de estructuras corporativas fue otra tendencia dominante. BAC reforzó su liderazgo regional al trasladar su casa matriz a Panamá, con el objetivo de fortalecer la gobernanza y consolidar su estrategia regional. Davivienda, por su parte, creó Davivienda Group como holding regional desde Panamá, en un contexto de integración de las operaciones de Scotiabank y unificación de marcas.