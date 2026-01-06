Estrategas de las Finanzas en Centroamérica: Capitales en movimiento, banca en transformación y liderazgo

Por: Pablo Balcáceres – revistaeyn.com
Los estrategas de las finanzas en Centroamérica están jugando un rol decisivo en la configuración de un sistema financiero de alcance regional, más integrado, competitivo y sofisticado. Capaces de movilizar grandes capitales y ejecutar decisiones de alto impacto, estos líderes no solo anticipan tendencias: toman posiciones estratégicas en un contexto marcado por expansión, consolidación y transformación estructural.
La tercera edición del especial “Estrategas de las Finanzas en Centroamérica 2025”, publicado por E&N, ofrece un balance profundo sobre la gestión de 60 protagonistas del sector financiero del istmo. La selección se fundamenta en cinco criterios clave: desempeño y relevancia de mercado, expansión de negocios, innovación y transformación digital, impacto en el desarrollo y trayectoria profesional.
Capitales en embestida y expansión regional
El año estuvo signado por movimientos corporativos de gran calado, con especial protagonismo de grupos hondureños y una reconfiguración de la banca vinculada a capitales colombianos. Uno de los hitos más relevantes fue la ofensiva regional de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, que anunció la compra de Banistmo, hasta ahora en manos de Grupo Cibest (antes Grupo Bancolombia), posicionándose como un actor clave del sistema bancario panameño, con activos superiores a US$10.400 millones.
A esta operación se suma la adquisición de La Hipotecaria (Holding), que le abrió a Cuscatlán las puertas de Panamá, El Salvador y Colombia, además de su entrada al mercado guatemalteco tras la compra del Banco Inmobiliario, ampliando su red y cobertura nacional. En paralelo, el grupo llevó su marca aseguradora SISA a Guatemala, consolidando su ecosistema financiero.
Reorganización de la banca y nuevos holdings
La optimización de estructuras corporativas fue otra tendencia dominante. BAC reforzó su liderazgo regional al trasladar su casa matriz a Panamá, con el objetivo de fortalecer la gobernanza y consolidar su estrategia regional. Davivienda, por su parte, creó Davivienda Group como holding regional desde Panamá, en un contexto de integración de las operaciones de Scotiabank y unificación de marcas.
En tanto, Bancolombia dio un giro estratégico al constituir Grupo Cibest como nuevo holding de sus negocios, bajo el cual operan entidades clave en Centroamérica, en medio de ajustes que reconfiguran el mapa bancario regional.
Nuevos negocios, mercados de capitales y activos digitales
La evolución del sistema financiero también se expresa en el crecimiento de instituciones no bancarias, como el caso de Multimoney, que se convirtió en banco en Guatemala, o el proceso de transformación de COFISA hacia Bancofisa en Honduras.
En los mercados de capitales, destacan movimientos como la emisión de US$500 millones en bonos en Singapur por parte de Mobiliare Latam, así como el dinamismo de El Salvador, donde convergen tecnología, activos digitales y nuevas regulaciones, incluyendo el lanzamiento del Exchange de Activos Digitales (DAX), por parte de la BVES, y emisiones vinculadas al financiamiento inmobiliario digital, impulsadas por el Banco Atlántida.
Finanzas sostenibles: impacto y rentabilidad
La sostenibilidad se consolida como un eje estratégico. Bancos y multilaterales canalizan recursos hacia proyectos de impacto climático, inclusión social y eficiencia energética. Desde bonos sostenibles y verdes en Guatemala y Panamá, hasta bonos azules y de electromovilidad en Costa Rica, el financiamiento sostenible gana peso en la región, respaldado por fondeos relevantes de la IFC, JICA, AFD, BID Invest y el BCIE.
Este especial de E&N permite identificar con claridad hacia dónde avanza el sector financiero centroamericano, no solo desde el discurso, sino desde decisiones concretas, capital en movimiento y estrategias ejecutadas.
El análisis completo, con el perfil detallado de los 60 estrategas y las claves del nuevo mapa financiero regional, está disponible en la edición de la Revista Digital E&N.