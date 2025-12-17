AMMI consolida un año exitoso y acelera su expansión internacional con un crecimiento interanual

Por E&N Brand Lab para AMMI
La holding norteamericana con operaciones en Latinoamérica reportó un año de expansión significativa marcado por avances industriales y fortalecimiento operativo, comerciales y organizacionales que redefinen su escala y proyección continental. Con un crecimiento interanual del 505% respecto a 2024, impulsado por la entrada en operación de activos industriales de gran escala, el holding alcanza ya más del 50% de su meta de ingresos estimada para 2026, reflejando la consolidación de su liderazgo en soluciones alimentarias, plásticas industriales y agroindustria avanzada.
Hoy, el grupo opera cinco plantas industriales en la región y se fortalece como una familia de más de 5.500 colaboradores directos en las Américas. Considerando empleos indirectos, el grupo impacta positivamente a más de 30.000 personas en la región, convirtiéndose en un motor económico y social para las comunidades en las que opera.
MILLFOODS: EL MAYOR MODLINO DE MAÍZ NON-GMO DEL MUNDO INICIA OPERACIONES CON RESULTADOS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES A LOS PREVISTOS
La puesta en marcha de Millfoods, la planta de molienda de maíz non-GMO más grande y tecnológica del mundo, se convirtió en el principal motor de crecimiento del año. Ubicada estratégicamente en el Bajío mexicano, la planta inició operaciones con un arranque robusto y con eficiencias operativas superiores a los estándares globales.
El rendimiento industrial sobresaliente ha sido posible gracias a tres patentes desarrolladas internamente para maximizar:
• El tiempo de vida del producto (la vida útil del producto),
• La eficiencia energética y de proceso,
• La pureza alimentaria mediante etapas de limpieza avanzada.
Con esta tecnologías, Millfoods se posiciona como un productor de referencia mundial en ingredientes para la alimentación del futuro, un sector impulsado por la creciente preferencia global por productos non-GMO, gluten-free y clean-label.
Con ello, el grupo se alinea a las megatendencias de los próximos 15 a 20 años, en las que consumidores, reguladores y las mayores empresas de alimentos exigirán ingredientes más naturales, trazables, sostenibles y libres de procesos agresivos.
A través de Millfoods, el grupo abastece a empresas líderes en alimentos y bebidas bajo un modelo de operación continua, segura y de clase mundial, convirtiéndose en socio industrial estratégico para compañías que buscan eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en sus cadenas de suministro.
La integración de PTM fortalece la posiciona del grupo como uno de los principales actores regionales en transformación de plástico y un referente en modelos industriales de economía circular
El segundo gran impulsor del crecimiento fue la adquisición e integración de PTM, líder mexicano en soluciones plásticas industriales y uno de los actores más relevantes en Latinoamérica.
PTM aporta al grupo:
- Una plataforma industrial con décadas de innovación.
- Capacidad de producción de palets, cajas, mobiliario y soluciones a gran escala.
- Y un modelo de economía circular único en la región, donde entre el 80 y 90% de la resina utilizada es reciclada.
Gracias a esta integración, el grupo se consolida como uno de los mayores recicladores de plástico en Latinoamérica, impulsando iniciativas de circularidad que alinean competitividad con responsabilidad ambiental.
Esta capacidad no solo genera eficiencias económicas, sino que fortalece la posición del grupo frente a empresas globales que buscan proveedores alineados a compromisos ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) y a estándares internacionales de sostenibilidad.
Asimismo, la complementariedad entre PTM y Millfoods potencia al grupo como proveedor de insumos estratégico para las industrias de alimentos, bebidas, logística y consumo, creando un ecosistema industrial integrado, resiliente y competitivo a escala continental.
OPERACIONES CONSOLIDADAS EN CENTROAMÉRICA Y EXPANSIÓN DEL PORTAFOLIO REGIONAL
El grupo mantiene operaciones sólidas y consolidadas en Centroamérica, donde continúa siendo un actor industrial relevante en el suministro de empaques, tapas corona, soluciones de inyección y logística para marcas líderes de la región.
Estas operaciones, que incluyen plantas altamente especializadas, aportan estabilidad, recurrencia de ingresos y una relación histórica con algunos de los conglomerados de bebidas más grandes del mundo.
Simultáneamente, el grupo avanza en un plan de expansión regional, que contempla:
Nuevas inversiones estratégicas en Centroamérica,La exploración activa de oportunidades en Estados Unidos, México y Sud América.
Este despliegue responde a una visión de largo plazo que busca posicionar al AMMI como un actor continental de referencia en ingredientes alimentarios, materiales industriales, economía circular e innovación aplicada.
Este es un modelo corporativo renovado y alineado a una visión de futuro. “AMMI está entrando en una etapa donde la excelencia operativa, la innovación y la responsabilidad social convergen. Nuestro compromiso es claro: crecer con disciplina, invertir con propósito y liderar con visión”, señaló Aldo Micheletti, CEO Global de AMMI.
UN MODELO CORPORATIVO REONOVADO Y ALINEADO A UNA VISIÓN DE FUTURO
Durante el año, el grupo implementó una reconfiguración corporativa diseñada para fortalecer su gobernanza, acelerar la toma de decisiones estratégicas y consolidar un modelo operativo moderno, descentralizado y de alto rendimiento.
Este modelo se basa en principios claros:
- Estructuras ligeras para decisiones más rápidas,
- Gobernanza dinámica basada en evidencia y agilidad operativa,
- Autonomía en unidades de negocio con alineamiento estratégico central,
- Innovación continua, con énfasis en eficiencia, tecnología y valor económico sostenible.
El resultado es una organización más ágil, más integrada y con mayor capacidad de reaccionar ante los cambios del mercado global.
DESINVERSIÓN DE ACTIVOS NO ESENCIALES: FOCO ESTRATÉGICO Y DISCIPLINA
Como parte de su estrategia de asignación disciplinada de capital, AMMI avanza en la desinversión de activos fuera del portafolio estratégico en Centroamérica.
Esta decisión responde a un principio corporativo esencial: enfocar el capital exclusivamente en proyectos industriales con mayores retorno y crecimiento sostenido, particularmente en agroindustria, materiales avanzados y reciclaje.
UNA FAMILIA INDUSTRIAL QUE CRECE Y TRANSFORMA EL FUTURO
Con cinco plantas industriales operando con excelencia, presencia consolidada en Centroamérica, el arranque robusto de Millfoods, la integración estratégica de PTM y miles de familias beneficiadas directa e indirectamente por sus operaciones, el grupo cierra el año en la mejor posición de su historia.
La compañía inicia el próximo ciclo preparada para crecer, invertir y expandirse, sosteniendo una visión clara: ser un líder continental en innovación, agroindustria avanzada, economía circular y soluciones industriales sostenibles.