AMMI consolida un año exitoso y acelera su expansión internacional con un crecimiento interanual

Por E&N Brand Lab para AMMI

La holding norteamericana con operaciones en Latinoamérica reportó un año de expansión significativa marcado por avances industriales y fortalecimiento operativo, comerciales y organizacionales que redefinen su escala y proyección continental. Con un crecimiento interanual del 505% respecto a 2024, impulsado por la entrada en operación de activos industriales de gran escala, el holding alcanza ya más del 50% de su meta de ingresos estimada para 2026, reflejando la consolidación de su liderazgo en soluciones alimentarias, plásticas industriales y agroindustria avanzada.

Hoy, el grupo opera cinco plantas industriales en la región y se fortalece como una familia de más de 5.500 colaboradores directos en las Américas. Considerando empleos indirectos, el grupo impacta positivamente a más de 30.000 personas en la región, convirtiéndose en un motor económico y social para las comunidades en las que opera.

MILLFOODS: EL MAYOR MODLINO DE MAÍZ NON-GMO DEL MUNDO INICIA OPERACIONES CON RESULTADOS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES A LOS PREVISTOS

La puesta en marcha de Millfoods, la planta de molienda de maíz non-GMO más grande y tecnológica del mundo, se convirtió en el principal motor de crecimiento del año. Ubicada estratégicamente en el Bajío mexicano, la planta inició operaciones con un arranque robusto y con eficiencias operativas superiores a los estándares globales.

El rendimiento industrial sobresaliente ha sido posible gracias a tres patentes desarrolladas internamente para maximizar:

• El tiempo de vida del producto (la vida útil del producto),

• La eficiencia energética y de proceso,

• La pureza alimentaria mediante etapas de limpieza avanzada.

Con esta tecnologías, Millfoods se posiciona como un productor de referencia mundial en ingredientes para la alimentación del futuro, un sector impulsado por la creciente preferencia global por productos non-GMO, gluten-free y clean-label.

Con ello, el grupo se alinea a las megatendencias de los próximos 15 a 20 años, en las que consumidores, reguladores y las mayores empresas de alimentos exigirán ingredientes más naturales, trazables, sostenibles y libres de procesos agresivos.

A través de Millfoods, el grupo abastece a empresas líderes en alimentos y bebidas bajo un modelo de operación continua, segura y de clase mundial, convirtiéndose en socio industrial estratégico para compañías que buscan eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en sus cadenas de suministro.