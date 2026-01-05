ANÁLISIS: La segunda fase del colapso venezolano está teñida de traiciones, incertidumbres y peligros

Centroamérica & Mundo

¿Tiene Delcy Rodríguez el poder real para contener a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, o se aproxima una nueva etapa de intervención y desmantelamiento del régimen? Un análisis en profundidad sobre el tablero político, militar y geopolítico que define el futuro inmediato del país.

Por Norma Lezcano - revistaeyn.com Delcy Rodríguez asumió este lunes 5 de Enero la presidencia interina de Venezuela. Tras la primera reunión de Gabinete, en la que estuvo rodeada por los “halcones del chavismo”, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, Rodríguez emitió un comunicado de prensa en el que invitó a la Casa Blanca a “avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela”.

Según la retórica de Rodríguez, ambos países "pueden trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional”. Lo cierto es que Trump pretende imponer una hoja de ruta a la presidente interina, quien tiene desde hace años el control total sobre PDVSA. ¿Cómo gestionará la señora presidente su convivencia entre Trump, Diosdado y Vladimir, cuando sobre estos dos últimos pesan pedidos de captura y recompensas por US$25 millones y US$15 millones, respectivamente, emitidas por el propio gobierno de los Estados Unidos? Cuando la prensa cuestionó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “por qué no capturaron a Cabello y Padrino López en la misma operación que extrajo a Maduro”, la respuesta fue contundente: “No vamos a entrar y simplemente atraparlos. Imagina los gritos que habría de todos los demás si tuviéramos que quedarnos allí cuatro días para capturar a otras personas. Conseguimos lo prioritario. El número uno en la lista era el hombre que afirmaba ser el presidente del país, que no lo era, y fue arrestado junto con su esposa, que también fue acusada”.

GESTIONAR EL CAMBIO

Estado Unidos sabe que Cabello maneja fuerzas irregulares (los colectivos chavistas) fuertemente armadas y que tienen el control sobre las calles. Padrino López, en tanto, es el líder de las Fuerzas Armadas del país, vinculadas hasta la médula con los frentes armados narcoterroristas. Capturarlos hubiera significado para EEUU involucrarse en terreno en una posible guerra de guerrillas. Trump le dejó “el encargo” a Delcy para que “gestione” a sus socios. ¿A cambio de qué lo hará la nueva presidente? ¿Delcy, tiene el suficiente poder para neutralizar a sus “compañeros de gabinete” y llevar adelante la agenda que le exige Trump? “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro y Adriana Guerra Angulo (primera esposa de Maduro), horas después de la captura de su padre y su esposa Cilia Flores. De acuerdo con observadores políticos que siguen de cerca la fuente de la Casa Blanca, la tesis de transición que maneja EEUU implica que Rodríguez conduzca el proceso, estimado en un período de uno a dos años, con eventual convocatoria a elecciones presidenciales. Durante este periodo transicional: