Rafael Nadal inicia una vida sin raqueta

POR EFE

"Todos los cambios llevan un proceso de adaptación pero he recibido una educación que me permite ser consciente de que he hecho todo lo que dependía de mi", asumió Rafael Nadal, en el centro de la pista de tenis habilitada en el Palacio de los Deportes Jose María Martín Carpena de Málaga, ya como deportista recién retirado como profesional. El ganador de veintidós títulos del Grand Slam inicia ahora una nueva vida, sin raqueta en la mano, sin disciplina de entrenamientos, sin rutina ni exigencia. A la espera de costumbres nuevas que marque el devenir.