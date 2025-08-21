Confianza 2025: Estudio Reputación en Centroamérica

Edicion Mensual

Confianza 2025 viene con innovaciones y valor agregado para las audiencias y el propio liderazgo empresarial. En esta renovación, una idea llamaba poderosamente la atención: “Si incluimos al Público General, ¿qué tanto cambiarían los resultados?”. Impulsados por nuestros aliados expertos DATOS Group y PIZZOLANTE, se agregó a Público General, como una muestra de control, con sondeos distribuidos de manera equitativa en los seis países participantes.

Este año, entre ambas encuestas, más de 4.800 centroamericanos han votado por sus Empresas, Empresarios y Marcas de alta confianza, y lo más relevante: los motivos que despiertan esta percepción hacia ellos. Además, nos brindan con sus opiniones un panorama del estado de confianza en las instituciones de la región, con resultados que llaman a acciones.