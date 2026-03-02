FGK lanza convocatorias para programas de desarrollo en El Salvador

Por revistaeyn.com

La Fundación Gloria Kriete (FGK) anunció el lanzamiento simultáneo de cinco convocatorias estratégicas que activan un ecosistema integral de desarrollo de El Salvador.

La Fundación activa cinco motores de desarrollo que conectan comunidades organizadas, ONGs con capacidad de ejecución, emprendedores en crecimiento, talento con excelencia académica e instituciones educativas aliadas.

Las convocatorias incluyen: Programa Ayudando a Quienes Ayudan – Categoría Desarrollo Comunitario, Programa Ayudando a Quienes Ayudan – Categoría ONG, Incubadora FGK, Programa Oportunidades, Portal de Becas en Tu Chance.

1. Programa Ayudando a Quienes Ayudan – Categoría Desarrollo Comunitario: Dirigido a ADESCOS, Juntas de Agua, cooperativas y centros escolares rurales organizados que ya están transformando su entorno. Fondos disponibles entre US$5,000 y US$15,000 para proyectos enfocados en: Agua y saneamiento, Educación, Salud, Agricultura, Medio ambiente, Infraestructura, Juventud y prevención, Desarrollo económico.

2. Programa Ayudando a Quienes Ayudan – Categoría ONG: Dirigido a organizaciones con trayectoria y capacidad comprobada. Fondos de hasta US$100,000 para escalar proyectos con impacto medible en: Agua y saneamiento, Educación, Desarrollo económico, Salud, Agricultura y seguridad alimentaria e Infraestructura.

3. Incubadora FGK 2026: Convocatoria dirigida a emprendedores que ya cuentan con un Producto Mínimo viable o ventas activas y con disponibilidad de tiempo entre 4 y 8 horas semanales durante 4 meses.

El modelo híbrido incluye: 8 módulos virtuales en finanzas y estrategia. Talleres presenciales (Design Thinking y networking), bootcamps y Pitch Day. Sectores priorizados: Tecnología, Agroindustria, Seguridad alimentaria, Servicios B2B, Medio ambiente e Industrias creativas.

4. Programa Oportunidades: Programa de intervención integral de 5 a 8 años, que acompaña a jóvenes en: Complemento académico, formación en inglés y programación, Becas universitarias, Certificación en empleabilidad (Workeys) e Intermediación laboral. Incluye beneficios como almuerzo, útiles escolares, uniformes, estipendio de transporte y acompañamiento personalizado universitario y profesional.

5. Portal de becas en Tu Chance: Tu Chance fortalece su ecosistema de oportunidades con el lanzamiento del Portal de Becas, un espacio digital donde los salvadoreños podrán descubrir, comparar y aplicar a convocatorias de estudio nacionales e internacionales, todo en un solo lugar.

Con más de 42,000 usuarios activos, la plataforma articula becas junto a instituciones aliadas como Escuela Superior de Economía y Negocios, Universidad Don Bosco, Universidad Evangélica de El Salvador, Universidad Dr. José Matías Delgado, Tecnológico de Monterrey, ITCA FEPADE, ESCO, Key Institute, Escuela Mónica Herrera y Formato Educativo. El portal incluirá becas internacionales, becas completas de cinco años y programas de inglés 100% virtual, ampliando el acceso a educación de calidad para más salvadoreños.

“El desarrollo sostenible se construye fortaleciendo el ecosistema completo: comunidades organizadas, instituciones sólidas, talento en formación y emprendimientos con visión de crecimiento. Estas convocatorias 2026 representan una inversión estratégica en el potencial de El Salvador”, expresó Roberto Kriete, presidente de la Fundación Gloria Kriete.

Por su parte, Juana Jule, Directora Ejecutiva de la Fundación Gloria Kriete enfatizó: “Cada uno de nuestros programas responde a una necesidad distinta del país, pero todos comparten un mismo propósito: generar capacidades, abrir oportunidades y acompañar procesos de crecimiento con impacto real y medible”.