Vistas Soyapango avanza en obra y alcanza 70% de colocación

De forma paralela, ya se realizó el colado de paredes subterráneas correspondientes a las torres A y B, y se avanza en la construcción de las fundaciones que permitirán iniciar el montaje de la estructura metálica del edificio de estacionamientos. Estos avances reflejan el ritmo sostenido del proyecto y el compromiso con la calidad constructiva y los tiempos de entrega establecidos.

La obra presenta avances significativos en su cronograma. Actualmente, la Torre C se encuentra finalizando el octavo nivel, mientras que ya se han iniciado las instalaciones de los sistemas eléctricos e hidráulicos en el nivel dos de dicha torre.

El proyecto de vivienda Vistas Soyapango, desarrollado por Agrisal, continúa avanzando de manera firme tanto en su construcción como en su proceso de comercialización, consolidándose como una de las opciones de inversión residencial más atractivas del mercado actual.

En el ámbito comercial, Vistas Soyapango registra actualmente un 70% de colocación de apartamentos, lo que confirma la alta aceptación del proyecto en el mercado. Las unidades de tres habitaciones están próximas a agotarse, quedando menos de 15 apartamentos disponibles, lo que representa una oportunidad clave para quienes buscan invertir en una etapa avanzada del desarrollo.

El proyecto destaca por su ubicación estratégica, su calidad constructiva y el respaldo de Agrisal, ofreciendo además precios altamente competitivos en el mercado de apartamentos nuevos.

Los apartamentos de dos habitaciones están disponibles desde US$98.000, mientras que los de tres habitaciones parten desde US$127.000. La reserva puede realizarse con US$650, y el pago de la prima se facilita mediante 15 cuotas, permitiendo un acceso más flexible a la inversión.

Como un valor agregado para inversionistas, Agrisal ofrece un servicio integral de colocación y comercialización de los apartamentos, diseñado para que el propietario no tenga que ocuparse de la gestión operativa de su inversión.

El servicio incluye la promoción del apartamento, toma de fotografías, publicación en plataformas digitales, atención a interesados, coordinación de visitas, seguimiento y acompañamiento hasta la firma del contrato de arrendamiento. Adicionalmente, para quienes lo requieran, se ofrece gestión de cobros mensuales, supervisiones periódicas del inmueble y recolocación del apartamento en caso de desocupación, asegurando continuidad en el retorno de la inversión.

Este modelo permite que el inversionista delegue completamente la administración, mientras su propiedad genera ingresos de forma eficiente y profesional.

Para más información visite: https://agrisalvivienda.com/vistassoyapango