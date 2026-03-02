Empresas & Management

Medio Oriente: Más de 3.400 vuelos cancelados; alta fragilidad en la conectividad aérea global

Continúa el caos en los calendarios de vuelos y las agendas turísticas a escala mundial: cancelaciones masivas, hubs colapsados y consecuencias para viajeros frecuentes.

Por revistaeyn.com La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado una de las interrupciones más profundas del tráfico aéreo global en años, con efectos directos sobre la industria turística internacional, el cronograma de vuelos y la operativa de los principales aeropuertos comerciales en Medio Oriente, una región estratégica para las conexiones entre Europa, Asia, África y América. Más de 3.400 vuelos han sido cancelados y los espacios aéreos en varios países del Golfo están cerrados o con fuertes restricciones, generando un impacto operativo sin precedentes para aerolíneas, hubs internacionales y viajeros frecuentes. Cancelaciones y cierres Los espacios aéreos de Irán, Irak, Kuwait, Jordania, Israel, Qatar, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos registran cierres parciales o totales. Como resultado:

• Más de 3.400 vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de la región este 1 de marzo, según Flightradar24. • Grandes hubs como Dubai International Airport (DXB) —uno de los más transitados del mundo—, Abu Dhabi Zayed International Airport y Doha Hamad International han suspendido operaciones por daño en infraestructura y cierres de espacio aéreo. • Aerolíneas globales han suspendido o retrasado vuelos: British Airways, Lufthansa, Wizz Air, Emirates, Qatar Airways, Etihad, Air Canada, Aegean, LOT, FlyDubai y otras han cancelado rutas hacia Tel Aviv, Dubái, Amman y otras ciudades clave hasta fechas próximas, a la espera de una mejora de la situación. • Centenares de vuelos programados desde aeropuertos en India, como Delhi y Mumbai, también han sido cancelados debido a la falta de corredores aéreos seguros. Estas cifras reflejan una perturbación no solo regional, sino global, ya que las conexiones entre Europa, Asia, Oceanía y América se basan en la integridad del espacio aéreo del Golfo, utilizado como corredor esencial tras restricciones en otras áreas como el espacio aéreo europeo oriental o ruso. Aeropuertos afectados • Dubái (DXB): Suspendió todas las operaciones indefinidamente tras ataques con misiles y drones que afectaron sus instalaciones y seguridad del espacio aéreo. • Abu Dhabi (Zayed Int’l): Emitió avisos urgentes a pasajeros y suspendió salidas temporalmente; la autoridad aeroportuaria ha advertido sobre posibles cancelaciones y desvíos adicionales. • Doha (Hamad Int’l): Paralizó operaciones por órdenes regulatorias tras el cierre de espacio aéreo qatarí. • Tel Aviv (Ben Gurion): Aunque no ha cerrado por completo, enfrenta severas restricciones y cancelaciones de vuelos internacionales.