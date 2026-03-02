Medio Oriente: Más de 3.400 vuelos cancelados; alta fragilidad en la conectividad aérea global

Por revistaeyn.com
La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado una de las interrupciones más profundas del tráfico aéreo global en años, con efectos directos sobre la industria turística internacional, el cronograma de vuelos y la operativa de los principales aeropuertos comerciales en Medio Oriente, una región estratégica para las conexiones entre Europa, Asia, África y América.
Más de 3.400 vuelos han sido cancelados y los espacios aéreos en varios países del Golfo están cerrados o con fuertes restricciones, generando un impacto operativo sin precedentes para aerolíneas, hubs internacionales y viajeros frecuentes.
Cancelaciones y cierres
Los espacios aéreos de Irán, Irak, Kuwait, Jordania, Israel, Qatar, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos registran cierres parciales o totales. Como resultado:
• Más de 3.400 vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de la región este 1 de marzo, según Flightradar24.
• Grandes hubs como Dubai International Airport (DXB) —uno de los más transitados del mundo—, Abu Dhabi Zayed International Airport y Doha Hamad International han suspendido operaciones por daño en infraestructura y cierres de espacio aéreo.
• Aerolíneas globales han suspendido o retrasado vuelos: British Airways, Lufthansa, Wizz Air, Emirates, Qatar Airways, Etihad, Air Canada, Aegean, LOT, FlyDubai y otras han cancelado rutas hacia Tel Aviv, Dubái, Amman y otras ciudades clave hasta fechas próximas, a la espera de una mejora de la situación.
• Centenares de vuelos programados desde aeropuertos en India, como Delhi y Mumbai, también han sido cancelados debido a la falta de corredores aéreos seguros.
Estas cifras reflejan una perturbación no solo regional, sino global, ya que las conexiones entre Europa, Asia, Oceanía y América se basan en la integridad del espacio aéreo del Golfo, utilizado como corredor esencial tras restricciones en otras áreas como el espacio aéreo europeo oriental o ruso.
Aeropuertos afectados
• Dubái (DXB): Suspendió todas las operaciones indefinidamente tras ataques con misiles y drones que afectaron sus instalaciones y seguridad del espacio aéreo.
• Abu Dhabi (Zayed Int’l): Emitió avisos urgentes a pasajeros y suspendió salidas temporalmente; la autoridad aeroportuaria ha advertido sobre posibles cancelaciones y desvíos adicionales.
• Doha (Hamad Int’l): Paralizó operaciones por órdenes regulatorias tras el cierre de espacio aéreo qatarí.
• Tel Aviv (Ben Gurion): Aunque no ha cerrado por completo, enfrenta severas restricciones y cancelaciones de vuelos internacionales.
• Aeropuertos europeos y asiáticos están reaccionando con cancelaciones y desvíos: Dublín, París, Madrid, Delhi y otros hubs internacionales han reprogramado o cancelado rutas que sobrevolaban Medio Oriente.
Impacto sobre el turismo y la industria global
La crisis aérea genera efectos colaterales directos e indirectos para la industria turística global:
• Turistas y viajeros frecuentes afectados por cancelaciones, desvíos y retrasos, con itinerarios alterados sin plazos claros de normalización.
• Aumento de costos operacionales para aerolíneas por vuelos más largos al evitar zonas de conflicto, implicando mayores consumos de combustible y tarifas más altas para pasajeros.
• Las rutas tradicionales entre Europa y Asia, esenciales para turismo de negocios y cultura, enfrentan desvíos que pueden sumar horas a los itinerarios y generar pérdidas económicas para agencias, operadores y cadenas hoteleras.
• Las advertencias de gobiernos —como las emitidas por Suiza y otros estados europeos desaconsejando viajes a Israel, Irán y países cercanos— afectan la planificación de viajes turísticos y corporativos, y repercuten en seguros y reservas anticipadas.
Recomendaciones para viajeros internacionales
Ante un panorama volátil y en constante evolución, los expertos en viajes y turismo recomiendan:
• Verificar el estado de cada vuelo con la aerolínea directamente antes de salir hacia el aeropuerto.
• Revisar políticas de cambio/cancelación y cobertura de seguros ante conflictos armados.
• Evitar itinerarios que impliquen sobrevolar o transitar por zonas con cierres de espacio aéreo o estados de emergencia.
• Mantenerse atento a actualizaciones oficiales de gobiernos y autoridades aeroportuarias, ya que las decisiones operativas pueden cambiar en horas.
Perspectiva y duración de la interrupción
Aunque algunas aerolíneas han anunciado suspensiones temporales hasta principios de semana, la duración real de las cancelaciones y cierres depende de la evolución del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. En escenarios anteriores, interrupciones aéreas han durado semanas cuando no se ha logrado una desescalada consistente.
En un mundo cada vez más interconectado, incluso una escalada regional en Medio Oriente puede tener efectos dominó sobre la logística del transporte global, el turismo internacional y las agendas de viaje de personas con itinerarios frecuentes entre continentes.