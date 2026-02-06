Estudio: Ecosistema insurtech de Centroamérica y el Caribe creció 19 % en 2025

Inteligencia E&N

La región se consolidan como un ecosistema emergente, con una alta presencia de compañías internacionales y un recorrido relevante para el desarrollo de proyectos locales con capacidad de escalar, indica informe Digital Insurance LATAM.

Por revistaeyn.com El ecosistema insurtech de Centroamérica y el Caribe cerró 2025 con un crecimiento anual del 19 %, alcanzando las 32 startups activas, señala el informe Latam Insurtech Journey, elaborado por Digital Insurance LATAM con el patrocinio de MAPFRE. Las insurtech son startups que aplican la tecnología para transformar el sector asegurador, aportando nuevas soluciones en ámbitos como la comercialización y el acceso a los seguros, la gestión de riesgos, los siniestros, los datos o la experiencia del cliente.

El informe añade que, aunque Centroamérica y el Caribe representan el 4 % del total del ecosistema latinoamericano, la región destaca por su dinamismo, con un ritmo de crecimiento del 7 %, muy superior a la media regional, y solo por detrás de Uruguay y Chile en términos de expansión relativa. Este avance, añade el documento, se produce en un entorno de mayor madurez del sector, caracterizado por un crecimiento más sostenido y una menor tasa de mortalidad. El estudio añade que uno de los rasgos más destacados del ecosistema centroamericano es su apertura. Específicamente, el 47 % de las startups que operan en la región son extranjeras, lo que refuerza su atractivo como punto de entrada y conexión dentro del mapa insurtech regional. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE En este sentido, la creación en 2024 de la Asociación Insurtech Centroamérica y Caribe (AICC) se perfila como un elemento clave para seguir estructurando el ecosistema local y fomentar la colaboración entre actores.

Especialización del ecosistema

Por áreas de actividad, el ecosistema de Centroamérica y el Caribe muestra una clara especialización en movilidad, que concentra el 39 % de las insurtech. Este segmento agrupa soluciones vinculadas a seguros de auto y transporte, así como a tecnologías como la telemática, la gestión de flotas o los modelos de seguros basados en el uso. Le sigue el segmento Life & Care, con un 31 % de las startups. Este incluye soluciones orientadas a seguros de vida, salud, bienestar y envejecimiento, en línea con una de las principales palancas de transformación del sector asegurador en la región. A escala latinoamericana, el ecosistema insurtech cerró 2025 con 536 startups activas y una inversión total de US$199 millones. Este monto representó un 117 % más que en 2024. El crecimiento neto anual fue del 7 %, acompañado de una reducción de la tasa de mortalidad hasta el 8 %, lo que apunta a un mercado más resiliente y consolidado. Hugues Bertin, CEO y fundador de Digital Insurance Latam, comentó que “la velocidad de evolución del ecosistema insurtech impresiona. En solo cuatro años aparecieron 330 nuevos agentes. Hoy estamos frente a un ecosistema muy distinto al de 2022. Hoy más startups de agentes de IA, más insurtech en líneas comerciales, más compañías que se han convertido en plataformas de distribución para permitir que actores tradicionales desarrollen seguros embebidos, y mucho más”.