La guerra se amplía: Irán descarta diálogo, Europa se alinea con EEUU, ¿Qué dicen China y Rusia?

Irán descartó cualquier negociación con Estados Unidos mientras los ataques cruzados se multiplican en la región y Hizbulá abre un nuevo frente desde el Líbano. Francia, Alemania y Reino Unido respaldan a Washington, mientras Rusia y China condenan la ofensiva y piden una sesión urgente en la ONU. La crisis ingresa en una fase de alto riesgo regional.

Por: revistaeyn.com El conflicto en Medio Oriente entró en una fase de escalada regional con múltiples frentes abiertos, marcando un momento crítico en la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados. A primera hora de este lunes, la tensión se ha intensificado con declaraciones oficiales, nuevos ataques, una participación abierta de Hizbulá en el sur del Líbano y una clara polarización geopolítica global.

Irán: “No negociamos con Estados Unidos”

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, descartó enfáticamente cualquier diálogo con Washington, tras rumores de una posible reapertura de conversaciones facilitadas por intermediarios como Omán. Larijani publicó en X: “No negociaremos con Estados Unidos”, subrayando que la nación iraní se está defendiendo, y culpó a Estados Unidos e Israel por haber sumido a la región en “caos” con sus acciones militares recientes.

El pronunciamiento surge tras informaciones sobre un intento preliminar de diálogo con Emiratos y Omán para frenar la escalada, dejando claro el rechazo de Teherán a vincularse a cualquier negociación con Washington bajo presión militar.

Hizbulá irrumpe en el conflicto

El grupo chií libanés Hizbulá, estrechamente alineado con Irán, lanzó misiles y drones contra posiciones israelíes desde el sur del Líbano, marcando una ruptura con el frágil alto el fuego que había limitado sus operaciones desde 2024. Israel respondió con intensos bombardeos contra objetivos del grupo en las afueras de Beirut y el valle del Bekaa, dejando decenas de muertos y hundiendo aún más al Líbano en la crisis. La Organización de Naciones Unidas y gobiernos libaneses han advertido sobre el riesgo de que el país se convierta en un nuevo teatro de guerra, aunque autoridades locales han tratado de distanciar al Estado libanés de las decisiones de Hizbulá.

Extensión de los ataques en toda la región

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar coordinada contra Irán a fines de febrero, los combates se han extendido por varios Estados del Golfo y fronteras cercanas. Las fuerzas iraníes han disparado misiles y drones no solo contra objetivos israelíes, sino también contra bases y posiciones en Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Además, hay reportes no confirmados de ataques que habrían alcanzado la Embajada de Estados Unidos en Kuwait y daños a instalaciones americanas, lo que incrementa el alcance del conflicto más allá de fronteras tradicionales.

Opinión de aliados

Los países europeos clave —Francia, Alemania y Reino Unido— emitieron una declaración conjunta condenando los lanzamientos de misiles iraníes contra naciones del Golfo que no habían participado en los ataques iniciales. Asimismo, advirtieron que están dispuestos a tomar “medidas defensivas necesarias”, incluyendo la neutralización de capacidades iraníes de misiles y drones, para proteger sus intereses y a sus aliados en la región.

Aunque estos gobiernos europeos no participaron en los ataques iniciales contra Irán, adoptan una postura de apoyo a Washington mientras buscan evitar que la guerra se convierta en un conflicto a gran escala en todo Oriente Medio.

Rusia y China: postura crítica y presión diplomática

Las principales potencias de seguridad global aliadas de Irán han expresado su rechazo contundente a la ofensiva estadounidense y israelí: -Rusia, a través de su portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, se mostró “decepcionado” por cómo las negociaciones previas habían degenerado en un conflicto abierto, criticando la agresión directa y afirmando que mantiene diálogos con líderes iraníes y de otros países de la región. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, junto con su contraparte china, condenó los ataques por violar el derecho internacional. -China urgió a detener de inmediato las operaciones militares, subrayó la importancia del estrecho de Ormuz como corredor estratégico para el comercio global de energía y reiteró su oposición al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pekín destacó que la escalada podría tener repercusiones en la estabilidad internacional y respaldó la convocatoria de una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, China ha evacuado a miles de ciudadanos de Irán y emitido advertencias de seguridad para sus nacionales en Israel ante la posibilidad de ataques con misiles o drones.

La Casa Blanca: señales y futuro inmediato