Sorpresa en el mercado: Duolingo pierde brillo en Wall Street tras previsiones a la baja

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La popular aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo enfrenta uno de sus momentos más complejos en los mercados financieros. Sus acciones se desplomaron la semana pasada en el Nasdaq, con caídas que por momentos superaron el 25 %, luego de que la compañía presentara previsiones para 2026 por debajo de lo que esperaba el mercado. El golpe se suma a una tendencia negativa más prolongada: en el último año, antes de la sesión, los títulos acumulaban una pérdida cercana al 75 %. La capitalización bursátil de la empresa ronda ahora los US$4.500 millones, reflejando el escepticismo de los inversionistas frente a su nuevo rumbo estratégico y al impacto de las herramientas de inteligencia artificial (IA) en su modelo de negocio.

En su más reciente actualización financiera, la firma proyectó reservas para el primer trimestre de US$301,5 millones, una cifra inferior a los US$329,7 millones que estimaba el consenso del mercado, según datos de Visible Alpha. Para el conjunto del año, la compañía prevé reservas de entre US$1.270 y US$1.300 millones, también por debajo de los US$1.390 millones esperados. En cuanto a ingresos, anticipa entre US$1.200 y US$1.220 millones, frente a proyecciones de US$1.260 millones. Además, Duolingo advirtió que su margen de beneficio básico ajustado se reducirá hasta alrededor del 25 % este año, debido a mayores inversiones en funciones de IA y en marketing. La empresa estima que las reservas crecerán cerca de un 11 % en 2026, lejos del 20 % que había logrado bajo su estrategia anterior. Ante la presión bursátil, el consejo de administración autorizó un programa de recompra de acciones por US$400 millones, en un intento por apuntalar la cotización y enviar una señal de confianza al mercado.