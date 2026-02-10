BID lanza iniciativas para modernizar la logística y talento digital en Centroamérica

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó dos nuevas iniciativas regionales para modernizar la logística y fortalecer el talento digital en Centroamérica, en el marco de la 39 Reunión de Gobernadores del organismo en Panamá. "El desafío ahora no es más el acceso, que ya se ha avanzado, pero el uso productivo de este acceso. El objetivo es claro, más inversión en talento que se traduzca en más empleo y crecimiento", dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, durante su discurso al inicio de esa reunión al hablar de ambas iniciativas.

Las iniciativas, bajo el programa regional del Grupo BID 'América en el Centro', son 'Cargo Pass', enfocada en reducir los tiempos en la fronteras centroamericanas de cara al comercio, y 'Talent Up', una serie de becas para desarrollar habilidades digitales enfocada en inteligencia artificial y análisis de datos. En concreto, 'Cargo Pass' es "un programa regional que busca modernizar la logística a lo largo del Corredor del Pacífico" para reducir "demoras en las fronteras, mejorando la trazabilidad y ampliando los servicios logísticos entre países", con un impacto económico superior a US$700 millones, con una inversión de US$130 millones, según el BID. Por el 'Corredor Pacífico' se mueve "cerca del 90 %" de la carga de Centroamérica, según el comunicado del BID. Ese banco lo considera la vía "más importante" del Istmo Centroamericano, con una extensión total de 3.241 kilómetros cuadrados aproximadamente desde México hasta Panamá, en base a información de su página web.