Guatemaltecas pueden tener certificaciones con programa global de Google

Por revistaeyn.com

El sector de Information Technology Outsourcing (ITO) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), en conjunto con el Comité de Mujeres Exportadoras, promueve activamente la iniciativa Google Launchpad for Women, un programa global de capacitación técnica enfocado en tecnologías de nube que, por primera vez, contará con una edición 100 % dedicada a América Latina.

El evento se llevará a cabo los días 4 y 5 de marzo y contará con 5.000 cupos disponibles para mujeres guatemaltecas interesadas en fortalecer sus competencias técnicas y acelerar su participación en el ecosistema digital y tecnológico de la región.

Esta iniciativa representa una oportunidad clave de formación gratuita, que incluye acceso a contenidos especializados en nube e inteligencia artificial, así como vales de certificación para Generative AI Leader, una credencial de alto valor en el mercado tecnológico actual.