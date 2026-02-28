INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Edicion Mensual
Edición E&N 314: Ricardo Castillo Sinibaldi, Mr. Felicidad
Nuestra entrevista de portada honra el legado de un extraordinario tejedor de sueños: Ricardo Castillo Sinibaldi, el Walt Disney guatemalteco. En cinco décadas presidiendo el IRTRA, ha brindado experiencias increíbles a más de 100 millones de visitantes de sus parques. Inspírese con la historia de la aventura empresarial, vida y legado de un líder que a sus 90 años sigue activo, impulsando nuevos grandes proyectos y conozca detalles del modelo de negocio IRTRA que nunca reveló antes.
Edición E&N 314: Ricardo Castillo Sinibaldi, Mr. Felicidad
Edición E&N 313: Marcas Sostenibles, emerge un nuevo consumidor consciente
Edición E&N 312: Rolando Carvajal, el águila despliega sus alas
Edición E&N 311: Admirados de Centroamérica 2025, faros de los negocios
Edición E&N 310: Las empresas preferidas por el talento 2025
Edición E&N 309 -Lovemarks 2025: cuando una marca trasciende la lógica
Edición E&N 308: Mujeres Desafiantes 2025, ellas toman el mando
Edición E&N 307: Big Bang del sistema energético regional
Lo + Visto
ULTIMA EDICIÓN
12 ejemplares al año por $75
SUSCRIBIRSE