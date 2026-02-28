Edicion Mensual

Edición E&N 314: Ricardo Castillo Sinibaldi, Mr. Felicidad

Nuestra entrevista de portada honra el legado de un extraordinario tejedor de sueños: Ricardo Castillo Sinibaldi, el Walt Disney guatemalteco. En cinco décadas presidiendo el IRTRA, ha brindado experiencias increíbles a más de 100 millones de visitantes de sus parques. Inspírese con la historia de la aventura empresarial, vida y legado de un líder que a sus 90 años sigue activo, impulsando nuevos grandes proyectos y conozca detalles del modelo de negocio IRTRA que nunca reveló antes.

