Premio Zayed a la Sostenibilidad abre convocatoria mundial para el ciclo 2027

El Premio Zayed a la Sostenibilidad, afiliado a Erth Zayed Philanthropies y el galardón global pionero de los EAU en sostenibilidad e innovación humanitaria, ha abierto la convocatoria para su ciclo 2027.

El Premio continúa la visión y el legado del padre fundador de los EAU, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, apoyando a quienes impulsan un mundo más inclusivo y sostenible.

Ahora en su 18.º año y con un fondo total de US$7,2 millones, el Premio invita a pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias a presentar soluciones innovadoras en seis categorías: Salud, Alimentación, Energía, Agua, Acción Climática y Escuelas Secundarias Globales.

La fecha límite para presentar solicitudes es el 15 de junio de 2026.

Al comentar el lanzamiento del ciclo de postulaciones 2027, Su Excelencia el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y director general del Premio Zayed a la Sostenibilidad, declaró: “Guiado por los valores humanitarios del jeque Zayed, el Premio Zayed a la Sostenibilidad refleja el compromiso de los EAU con el impulso de soluciones que generan un impacto real y medible. Al promover la innovación en todas sus formas, desde enfoques liderados por las comunidades hasta tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, el Premio apoya soluciones que mejoran vidas y llegan a los más vulnerables”.

A lo largo de casi dos décadas, el Premio ha mejorado la vida de más de 400 millones de personas en todo el mundo, apoyando proyectos que ofrecen beneficios reales y duraderos, desde la ampliación del acceso a la energía renovable y a la atención sanitaria asequible, hasta el aumento de la seguridad alimentaria e hídrica y el fortalecimiento de la resiliencia en regiones vulnerables.

Las candidaturas deben demostrar claramente resultados comprobados y cumplir con los criterios de evaluación del Premio en cuanto a impacto, innovación e inspiración. Las postulaciones se aceptan en siete idiomas, incluidos árabe, chino, inglés, francés, portugués, ruso y español, lo que garantiza una amplia accesibilidad y participación global.

Los ganadores en cada una de las cinco categorías recibirán 1 millón de dólares, mientras que los ganadores de la categoría Escuelas Secundarias Globales recibirán US$150.000 para implementar o ampliar proyectos liderados por estudiantes en sus comunidades.

A partir del ciclo 2026, el Premio Zayed a la Sostenibilidad introdujo un modelo de financiación mejorado que reconoce el impacto comprobado de las soluciones que llegan a la etapa final de evaluación. Bajo este enfoque, todos los finalistas reciben apoyo financiero, lo que permite que más innovaciones de alto impacto avancen y amplíen su alcance. El Premio ahora destina 1,3 millones de dólares estadounidenses a los finalistas: US$100.000 para cada organización en las categorías de Salud, Alimentación, Energía, Agua y Acción Climática, y US$25.000 para cada escuela en la categoría de Escuelas Secundarias Globales.

Todas las candidaturas pasan por un riguroso proceso de evaluación en tres etapas. Primero, cada postulación se revisa mediante un proceso integral de debida diligencia para asegurar que cumple con los criterios fundamentales del Premio de impacto, innovación e inspiración. A continuación, se realizan evaluaciones detalladas por parte del Comité de Selección, compuesto por paneles de expertos internacionales independientes específicos para cada categoría. A partir de su lista de preseleccionados, se identifican los finalistas y se presentan al Jurado del Premio, quienes eligen por unanimidad a los ganadores en las seis categorías.

Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad se anunciarán durante la Ceremonia de Premiación del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027.