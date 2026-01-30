FAW TRUCKS, el fabricante líder #1 de camiones, llega a El Salvador con SIKAMOTORS como su único distribuidor autorizado

Sikamotors es el distribuidor en El Salvador de camiones desde 2.5 toneladas hasta 6 toneladas. Estos vehículos están pensados en cualquier tipo de actividad económica en el país.

Por E&N Brand Lab para Sikamotors En momentos en que El Salvador atraviesa por un notable crecimiento económico, el transporte terrestre de carga se vuelve una pieza clave en ese proceso. Los camiones son vitales para el flujo de contenedores y mercancías -sobre todo que sean flotas vehiculares que cumplan con las expectativas de la pequeña, mediana y gran empresa- para avanzar hacia la modernización y el auge de nuevas y creativas formas de hacer negocios. En este sentido, es imperativo contar con socios y aliados estratégicos que acompañen al país en esa travesía. De esta manera Sikamotors se convierte desde ahora en el único distribuidor autorizado de FAW TRUCKS en El Salvador, una empresa de prestigio mundial, con más de 70 años de trayectoria, pionera y líder en la industria de transporte de carga en China. Desde 1956, FAW TRUCKS ha desarrollado camiones livianos, medianos y pesados, hasta autobuses y soluciones de nueva energía. FAW TRUCKS (First Automotive Works) es reconocido como el fabricante número uno en ventas en el mercado automotriz chino, con presencia en más de 100 países y exportaciones que superan las 500.000 unidades anuales, superando a la fecha, más de 9 millones de vehículos vendidos alrededor del mundo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Sikamotors es el distribuidor en El Salvador de camiones desde 2.5 toneladas hasta 6 toneladas. Estos vehículos están pensados en cualquier tipo de actividad económica, desde servicios de mudanza, transporte de materiales de construcción, distribución de alimentos, bebidas, paquetería, instrumentos de ferretería, transporte de mascotas, floristerías, recolección de basura, muebles, soporte para eventos, hasta servir de establecimiento para comercializar comida móvil. Cuentan con una ventaja excepcional para esta clase de rubros y es la capacidad de carga sobre la palangana. “Con la llegada de estos nuevos vehículos de transporte de carga terrestre funcionales y versátiles, los negocios salvadoreños podrán tener un diverso catálogo moderno y eficiente de vehículos para trasladar sus mercaderías con la confianza absoluta de que sus productos estarán en excelente resguardo hasta su destino final”, afirmó Gerardo Valiente, director de país de Sikamotors.

La distribución de FAW TRUCKS a través de Sikamotors -una empresa salvadoreña pionera en la distribución de marcas de origen asiático desde 2021- permitirá ofrecer al mercado salvadoreño camiones de transporte terrestre de carga confiables y de larga duración, de altísima calidad y eficientes, que satisfagan cada una de las demandas de pequeños negocios, empresariales y de la industria. Con motivo de su lanzamiento, se pone a disposición del mercado precios especiales de introducción, brindando una excelente oportunidad para invertir en unidades de alto desempeño, tecnología comprobada y costos competitivos. FAW Camiones representa una alternativa sólida y rentable para impulsar el crecimiento y la productividad de los negocios. “Estas nuevas flotas de camiones fortalecen la posición de El Salvador como un nodo logístico centroamericano, favoreciendo, además, la generación de empleos directos e indirectos en transporte, logística, almacenamiento y servicios relacionados, diversificando así las oportunidades de crecimiento en todas las áreas productivas del país”, añadió el director de País de Sikamotors, Gerardo Valiente. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial el parque vehicular de camiones de carga ha crecido en un 3.3%. Este nuevo panorama nacional genera un impulso importante a este rubro, por lo que es imperativo contar con servicios que garanticen el transporte seguro y eficiente para la economía salvadoreña al mover mercancías esenciales para la vida diaria y la industria, abasteciendo diferentes negocios, supermercados, farmacias, gasolineras y ferreterías, entre otros. Se estima que el transporte terrestre genera al Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador entre US$$200 y US$$400 millones anuales. China se ha vuelto un actor clave en el avance económico al que aspira El Salvador, el cual también se puede observar en estadísticas. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y noviembre de 2025, el gigante asiático se ha vuelto en El Salvador el principal proveedor de vehículos livianos, camiones y motocicletas. De acuerdo a reportes del BCR, este crecimiento ha sido notorio en los últimos 10 años, alcanzando un alza del 400% durante la última década. Todos los equipos que ofrece FAW TRUCKS a través de su distribuidor exclusivo en El Salvador: Sikamotors están diseñados con ingeniería pesada y una elevada potencia de sus motores para transportar productos de carga en largas distancias, mediante la optimización del chasis para ofrecer una suspensión y manejo óptimos, además de innovar con cabinas ergonómicas para facilitar a los conductores el trabajo diario. Los camiones tienen sistema de frenos de aire en todos los modelos disponibles. Gracias a su tecnología de motor Weichai y Cummins (marcas líderes de motores diésel) que emplea técnicas de combustión avanzadas, se optimiza el uso de gasolina por kilómetro recorrido. Además, poseen el sistema Common Rai que mejora la combustión, la potencia y reduce las emisiones y el consumo. Los modelos cuentan también con un turbo intercooler (radiador esencial en motores turbo, que enfría el aire caliente y denso proveniente del turbocompresor antes de que entre al motor), reforzador de neumático de embrague y frenos de aire en toda su línea. “Pensando siempre en las necesidades de los usuarios y siendo el costo del combustible una parte significativa, es que los camiones han sido diseñados con una ingeniería que reduce el consumo de gasolina en recorridos largos, permitiéndole a los clientes reducir en gran medida el gasto y hacer más efectivas las rutas de traslado de cualquier producto”, explicó el gerente comercial, Pedro Mejía.

La capacidad de cada camión responde a una necesidad específica, desde las 2.5 toneladas de peso para transportarse en la ciudad de forma ligera, ideal para el reparto urbano, paquetería y otros productos. El camión de 3.4 toneladas es perfecto para clientes que necesitan un vehículo robusto y confiable para operaciones regionales y urbanas, en especial para la distribución de supermercados, agroindustria y comercio en expansión. Mientras que el camión de 5.2 toneladas está hecho para trabajos exigentes, desde transporte agrícola hasta distribución de alto volumen, excelente para negocios en crecimiento; y el camión de 6 toneladas ofrece potencia, capacidad y resistencia para aplicaciones pesadas. Sus 17 pies de chasis lo hacen el vehículo ideal para transportar materiales de construcción, agroindustria de gran escala y logística regional. En cuanto a las garantías, con el respaldo de Sikamotors, los clientes de FAW TRUCKS en El Salvador contarán con un servicio postventa integral, que incluye un taller en donde se ofrecerán servicios de repuestos genuinos, soporte técnico especializado las 24 horas del día los 365 días del año y asesoría comercial personalizada. Además, para ofrecer una atención eficiente y mejorada SIKAMOTORS está ampliando la red de talleres, lo cual viene a dar un plus que se suma a los talleres móviles con los que los clientes pueden contar a cualquier hora del día y en el lugar que lo requieran. Las oficinas administrativas en El Salvador están ubicadas en San Salvador, en la Prolongación Alameda Juan Pablo II, entre 75 Avenida Norte y Boulevard Constitución, contiguo a gasolinera Texaco. “Nuestros camiones responden a las necesidades actuales que tiene El Salvador en cuanto al incremento en un 60% de transporte de materiales de construcción y de acero por el boom en el sector construcción que reporta el país en el último año, por ejemplo, en el Puerto de Acajutla y estamos capacitados para atender la creciente demanda proyectada por la Unión Portuaria del Pacífico (UPP) en un 15% más para los años venideros”, aseveró el gerente administrativo.

EN CIFRAS