Fernando González: Impulsor de una banca más sostenible e inclusiva en El Salvador

Por E&N Brand Lab para BAC El Salvador

Fernando González lidera la dirección estratégica de BAC El Salvador, guiando a la entidad financiera hacia un punto decisivo en su evolución y posicionándola como un referente regional en digitalización, sostenibilidad e inclusión financiera. Su visión, como presidente ejecutivo, combina un enfoque humano, tecnológico y un liderazgo ético, lo cual lo establece como una figura relevante en el sector financiero centroamericano.

Para González, los logros de 2025 están definidos por un impulso decidido hacia la digitalización y la sostenibilidad. Ejemplo de esto es que la institución sigue fortaleciendo sus plataformas en línea para que las pequeñas, medianas y grandes empresas adopten medios de pago y herramientas de ventas digitales.

La apuesta por la transformación digital se complementa con una clara convicción sostenible. “Nuestro enfoque en la sostenibilidad ha sido fundamental. Incentivamos el financiamiento de energías renovables y prácticas responsables a través de nuestro Crédito Verde”, detalla.

Bajo su liderazgo, BAC El Salvador también ha profundizado su compromiso con el empoderamiento femenino, al impulsar programas como Mujer Acelera y productos como Mujer Puedes + y Mujer Casa BAC, los cuales amplían las oportunidades de acceso al crédito y fortalecen las capacidades empresariales de las mujeres.

González sostiene que la clave para un banco líder es tener clara la visión estratégica del negocio y no “apartar el dedo del renglón”, impulsando cambios que permitan la transición hacia un modelo de banca más responsable, sostenible y digital, mientras que la operación se sostiene en una cultura organizacional que fomenta la colaboración y la innovación para generar impacto social.

El banquero ha logrado construir un liderazgo que se basa en valores esenciales -que vive y promueve- como integridad, transparencia y comunicación abierta, respeto e igualdad y pasión, pero sobre todo de liderar con el ejemplo. “Hay que actuar con rectitud y ética en cada decisión, ser claros en nuestros objetivos y acciones, fomentando un diálogo honesto con todos los públicos. También es necesario entender que tratamos con personas que merecen respeto y trato por igual”, manifiesta.

Hacia el futuro, González sostiene que una operación no se sostiene solo por la vanguardia tecnológica, sino de cómo ésta le permite estar más cerca de las personas. “Queremos ser parte de un ecosistema abierto, donde la colaboración con otros actores financieros y tecnológicos nos ayude a ofrecer soluciones más simples y accesibles”, explica.

Por ello, BAC El Salvador apuesta por el uso de la IA y la analítica avanzada, para entender mejor las necesidades de cada cliente y acompañarlo en sus decisiones, siempre con el compromiso de que cada innovación esté alineada con la sostenibilidad. “Estamos muy orgullosos de vivir nuestro propósito de ‘Reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos”, concluye.

DE CARA AL 2026

Los planes de BAC El Salvador para el próximo año incluyen la ampliación de su oferta digital, creando soluciones simples y seguras que eliminen barreras y acerquen la banca a todos.

Al mismo tiempo, el banco reafirmará su compromiso con el planeta al fortalecer la línea de Crédito Verde para proyectos de energía renovable, así como otras iniciativas que generen un impacto positivo en el medio ambiente.

“CREEMOS QUE EL FUTURO DE LA BANCA RADICA EN CÓMO ÉSTA SE CONVIERTE EN UNA HERRAMIENTA PARA TRANSFORMAR VIDAS Y CONSTRUIR UN DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES”.