Cámara de Turismo de Guatemala ganó el Premio Excelencias Turísticas 2025 en FITUR

Los Premios Excelencias Turísticas fueron creados en 2005 por el Grupo Excelencias, con el objetivo de fomentar la excelencia en ámbitos como el turismo, la gastronomía, el arte y la cultura.

Por revistaeyn.com En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Excelencias Turísticas, en la cual la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) fue galardonada con el Premio Excelencias Turísticas, categoría VERDE 2025, por la Estrategia de Acción Climática para el Turismo en Guatemala.

El reconocimiento fue recibido por Rolando Schweikert, Presidente de CAMTUR y Nancy Mejía, Directora Ejecutiva. Acompañaron a los directivos durante la ceremonia Harris Whitbeck, Director General del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT); Patricia Orantes, Ministra de Ambiente y Recursos Naturales; y Liwy Grazioso, Ministra de Cultura y Deportes. Durante el evento acompañaron Alicia Fajardo, de The Travel Foundation; Jorge Cattaneo, director general de la Fundación Ayuda en Acción; y Araceli Sanz, directora regional de Mesoamérica de Ayuda en Acción. La Estrategia de Acción Climática para el Turismo en Guatemala obtuvo el primer lugar otorgado por el jurado calificador, integrado por personalidades del turismo, el arte y la gastronomía de distintos países, quienes, mediante un proceso de votación secreto e inapelable, evaluaron iniciativas que promueven enfoques innovadores y sostenibles en la gestión del turismo. Asimismo, la Estrategia alcanzó el tercer lugar por votación del público, destacándose entre proyectos de alto impacto provenientes de diversas regiones del mundo.