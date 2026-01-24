Cámara de Turismo de Guatemala ganó el Premio Excelencias Turísticas 2025 en FITUR

Por revistaeyn.com
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Excelencias Turísticas, en la cual la Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) fue galardonada con el Premio Excelencias Turísticas, categoría VERDE 2025, por la Estrategia de Acción Climática para el Turismo en Guatemala.
El reconocimiento fue recibido por Rolando Schweikert, Presidente de CAMTUR y Nancy Mejía, Directora Ejecutiva. Acompañaron a los directivos durante la ceremonia Harris Whitbeck, Director General del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT); Patricia Orantes, Ministra de Ambiente y Recursos Naturales; y Liwy Grazioso, Ministra de Cultura y Deportes. Durante el evento acompañaron Alicia Fajardo, de The Travel Foundation; Jorge Cattaneo, director general de la Fundación Ayuda en Acción; y Araceli Sanz, directora regional de Mesoamérica de Ayuda en Acción.
La Estrategia de Acción Climática para el Turismo en Guatemala obtuvo el primer lugar otorgado por el jurado calificador, integrado por personalidades del turismo, el arte y la gastronomía de distintos países, quienes, mediante un proceso de votación secreto e inapelable, evaluaron iniciativas que promueven enfoques innovadores y sostenibles en la gestión del turismo.
Asimismo, la Estrategia alcanzó el tercer lugar por votación del público, destacándose entre proyectos de alto impacto provenientes de diversas regiones del mundo.
Al respecto, Rolando Schweikert destacó que: “La Estrategia de Acción Climática para el Turismo en Guatemala es un instrumento que refleja el compromiso del sector turístico con el desarrollo sostenible del país. Desde la Cámara de Turismo de Guatemala impulsamos este proceso de manera participativa, articulando esfuerzos del sector público y privado, la academia, las comunidades y la cooperación internacional.”
Por su parte, Nancy Mejía señaló que: “La Estrategia se concibe como una herramienta viva que orienta la toma de decisiones y la acción climática del sector en los distintos territorios del país. A través de ejes estratégicos enfocados en la gobernanza, la mitigación y adaptación al cambio climático, la medición de impactos, el acceso a financiamiento y la regeneración de destinos turísticos, contribuye al fortalecimiento del sector y a su competitividad.”
Con este reconocimiento, Guatemala fortalece su visibilidad internacional y reafirma el compromiso del sector turístico organizado con un modelo de desarrollo que protege su riqueza natural, se adapta al cambio climático y construye un futuro sostenible para sus destinos y comunidades.