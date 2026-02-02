Inteligencia E&N

Encuesta: 43 % de los latinoamericanos tiene dificultades para llegar a fin de mes

Un reciente informe de Ipsos presenta diez claves que explican cómo el contexto social, económico y emocional está redefiniendo el consumo en Latinoamérica.

Por revistaeyn.com Un reciente informe de Ipsos, empresa investigación de mercado, analiza el contexto en el que viven hoy las personas en América Latina e identifica diez claves que ayudan a anticipar comportamientos, expectativas y decisiones de consumo de cara a 2026. “A partir de este informe, en Ipsos identificamos diez insights clave que describen el mundo en el que vive hoy el consumidor latinoamericano y permiten entender cómo ese contexto impacta directamente en sus decisiones de consumo”, señala Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación en Ipsos Argentina.

El análisis se basa en datos de estudios como Ipsos Global Advisor, Ipsos Global Trends e Ipsos Predictions, que relevan de manera continua la opinión de miles de consumidores en América Latina y a nivel global. 1. Un mundo cada vez más caro La presión económica es el punto de partida del escenario de consumo. El 43 % de los latinoamericanos declara tener dificultades para llegar a fin de mes y casi el 90 % considera que ahorrar dinero es clave en contextos de incertidumbre. Con un poder adquisitivo aún por debajo de los niveles pre pandemia y un crecimiento económico moderado, el consumidor se vuelve altamente sensible al precio y espera que las marcas actúen como verdaderas aliadas del bolsillo. 2. Un mundo desigual Aunque América Latina registra avances históricos en la reducción de la pobreza, sigue siendo percibida como la región más desigual del mundo. Más del 75 % de los consumidores considera que las grandes diferencias de ingresos y riqueza son perjudiciales para la sociedad. En este contexto, el propósito social deja de ser accesorio: más de 8 de cada 10 personas creen que una marca puede apoyar una buena causa y ser rentable al mismo tiempo. 3. Un mundo dividido La polarización atraviesa a las sociedades latinoamericanas y se expresa tanto en lo político como en lo cultural y generacional. El 70 % de los consumidores percibe una fuerte división entre la ciudadanía y las élites, con brechas visibles incluso entre géneros y generaciones. Frente a este escenario, Ipsos identifica una oportunidad para las marcas que logren trascender la polarización y conectar desde valores universales como la solidaridad, la familia o la amistad. 4. Un mundo más peligroso La preocupación por el crimen y la violencia sigue en aumento en una región que concentra una proporción significativa de los homicidios a nivel global. Esta percepción redefine hábitos y acelera fenómenos como el crecimiento del e-commerce y el delivery, al tiempo que refuerza el rol del hogar como espacio de refugio. Las marcas enfrentan aquí la oportunidad de ofrecer soluciones que prioricen seguridad, conveniencia y tranquilidad.