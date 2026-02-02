Encuesta: 43 % de los latinoamericanos tiene dificultades para llegar a fin de mes

Por revistaeyn.com
Un reciente informe de Ipsos, empresa investigación de mercado, analiza el contexto en el que viven hoy las personas en América Latina e identifica diez claves que ayudan a anticipar comportamientos, expectativas y decisiones de consumo de cara a 2026.
“A partir de este informe, en Ipsos identificamos diez insights clave que describen el mundo en el que vive hoy el consumidor latinoamericano y permiten entender cómo ese contexto impacta directamente en sus decisiones de consumo”, señala Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación en Ipsos Argentina.
El análisis se basa en datos de estudios como Ipsos Global Advisor, Ipsos Global Trends e Ipsos Predictions, que relevan de manera continua la opinión de miles de consumidores en América Latina y a nivel global.
1. Un mundo cada vez más caro La presión económica es el punto de partida del escenario de consumo. El 43 % de los latinoamericanos declara tener dificultades para llegar a fin de mes y casi el 90 % considera que ahorrar dinero es clave en contextos de incertidumbre. Con un poder adquisitivo aún por debajo de los niveles pre pandemia y un crecimiento económico moderado, el consumidor se vuelve altamente sensible al precio y espera que las marcas actúen como verdaderas aliadas del bolsillo.
2. Un mundo desigual Aunque América Latina registra avances históricos en la reducción de la pobreza, sigue siendo percibida como la región más desigual del mundo. Más del 75 % de los consumidores considera que las grandes diferencias de ingresos y riqueza son perjudiciales para la sociedad. En este contexto, el propósito social deja de ser accesorio: más de 8 de cada 10 personas creen que una marca puede apoyar una buena causa y ser rentable al mismo tiempo.
3. Un mundo dividido La polarización atraviesa a las sociedades latinoamericanas y se expresa tanto en lo político como en lo cultural y generacional. El 70 % de los consumidores percibe una fuerte división entre la ciudadanía y las élites, con brechas visibles incluso entre géneros y generaciones. Frente a este escenario, Ipsos identifica una oportunidad para las marcas que logren trascender la polarización y conectar desde valores universales como la solidaridad, la familia o la amistad.
4. Un mundo más peligroso La preocupación por el crimen y la violencia sigue en aumento en una región que concentra una proporción significativa de los homicidios a nivel global. Esta percepción redefine hábitos y acelera fenómenos como el crecimiento del e-commerce y el delivery, al tiempo que refuerza el rol del hogar como espacio de refugio. Las marcas enfrentan aquí la oportunidad de ofrecer soluciones que prioricen seguridad, conveniencia y tranquilidad.
5. Un sistema roto La desconfianza institucional es profunda y persistente. Seis de cada diez latinoamericanos sienten que su sociedad “está rota” y más del 70 % declara no confiar en instituciones clave como la policía o el sistema judicial. En este contexto, el 64 % afirma preferir marcas que reflejen sus valores personales, lo que posiciona a la transparencia, la coherencia y la responsabilidad como atributos centrales de construcción de confianza.
6. Un nuevo orden mundial Latinoamérica se muestra mayoritariamente abierta a la globalización, tanto a nivel país como personal. Sin embargo, crece la preferencia por productos y marcas locales, y disminuye la intención de compra cuando una marca es percibida como excesivamente extranjera. Las marcas enfrentan así el desafío de funcionar como un puente confiable entre lo global y lo local, manteniendo cercanía cultural e identidad.
7. Un mundo que se mueve demasiado rápido La aceleración tecnológica y la sobreabundancia de opciones generan cansancio y sensación de saturación. Una amplia mayoría de los latinoamericanos siente que el mundo cambia demasiado rápido y expresa el deseo de bajar el ritmo de vida. En este contexto, la nostalgia emerge como un recurso emocional potente, capaz de generar conexión a través de recuerdos y experiencias positivas del pasado.
8. Un mundo que envejece y enfrenta problemas de salud mental América Latina será una de las regiones que envejezca más rápido en las próximas décadas. Al mismo tiempo, la salud mental se consolida como la principal preocupación sanitaria. Nueve de cada diez consumidores reconocen que deben esforzarse más por cuidar su bienestar físico y emocional, lo que abre un espacio relevante para marcas que comuniquen beneficios asociados al cuidado integral de la salud.
9. Un mundo en camino hacia un desastre medioambiental Existe un consenso amplio en la región sobre la gravedad de la crisis ambiental: más del 80 % cree que nos encaminamos hacia un desastre si no cambiamos rápidamente nuestros hábitos. Sin embargo, muchos consumidores sienten que ya hacen todo lo posible y esperan que las marcas faciliten soluciones concretas y accesibles, comunicando de manera clara su contribución al cuidado del planeta.
10. El optimismo como motor de resiliencia A pesar de las tensiones y dificultades, el consumidor latinoamericano mantiene una mirada positiva hacia el futuro. Más de la mitad cree que 2026 será un año mejor que 2025 y muestra expectativas favorables sobre su ingreso disponible. Este optimismo, profundamente arraigado en la identidad regional, continúa siendo un impulsor clave del consumo y de la relación con las marcas.