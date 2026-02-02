Frente frío deja récords de temperatura en Centroamérica

Por José A. Barrera - revistaeyn.com

Centroamérica resiente el impacto de un nuevo frente frío, una condición, que se espera se prolongue toda la semana provocando descensos de temperatura en todas las capitales del istmo.

El Instituto de Meteorología Nacional de Costa Rica (IMN) informó este lunes 02.02.26 que a raíz del fenómeno, su capital, San José reportó la temperatura más baja en más de tres décadas.

“En San José (Valle Central) se registra la temperatura más baja en más de 30 años. El mínimo histórico fue de 12,2°C, siendo la más baja no solo en febrero, sino de manera absoluta en la estación meteorológica de la ciudad Capital”, destacó la entidad en una publicación en X.

En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó también una temperatura récord en la estación Finca Los Andes, Santa Ana, batiendo una marca que de 1988.