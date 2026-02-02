Frente frío deja récords de temperatura en Centroamérica

Por José A. Barrera - revistaeyn.com
Centroamérica resiente el impacto de un nuevo frente frío, una condición, que se espera se prolongue toda la semana provocando descensos de temperatura en todas las capitales del istmo.
El Instituto de Meteorología Nacional de Costa Rica (IMN) informó este lunes 02.02.26 que a raíz del fenómeno, su capital, San José reportó la temperatura más baja en más de tres décadas.
“En San José (Valle Central) se registra la temperatura más baja en más de 30 años. El mínimo histórico fue de 12,2°C, siendo la más baja no solo en febrero, sino de manera absoluta en la estación meteorológica de la ciudad Capital”, destacó la entidad en una publicación en X.
En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó también una temperatura récord en la estación Finca Los Andes, Santa Ana, batiendo una marca que de 1988.
El Observatorio Ambiental del MARN informó que la estación Los Andes marcó 3,52°C contra los 4,12°C que reportó hace 38 años. Mientras que San Salvador despertó con 14°C.
En Costa Rica, el IMN destacó que se espera que en la Gran Área Metropolitana de San José las temperaturas mínimas se mantengan por debajo de los 15°C, mientras que en las zonas montañosas bajen de los 10°C.
Temperaturas bajo cero en Guatemala
En Guatemala, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología y Hidrología (Insivumeh) reportó condiciones de frío extremo en varias regiones y anticipa un descenso para esta noche.
La entidad anticipa que para esta noche hay posibilidad de “heladas meteorológicas”, principalmente en el occidente del país donde la temperatura puede bajar de los 0°C.
Esta madrugada en la estación de Los Altos, Quezaltenango, registró -2°C, mientras que Ciudad de Guatemala reportó 7,2°C.
Honduras con temperaturas inusualmente frescas
En Honduras, la ciudad industrial de San Pedro Sula amaneció este lunes 2 de febrero con temperatura mínima de 15°C según datos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
En el occidente del país, localidades como Gracias, Lempira, y La Esperanza, Intibucá, reportaron mínimas de hasta 4°C, mientras que Santa Rosa de Copán y Tegucigalpa, las temperaturas mínimas fueron de alcanzó los 8°C y 5,6 °C.
Atención por los vientos
Los servicios de meteorología de la región han alertado a la población por los fuertes vientos.
La Dirección de Protección Civil de El Salvador decretó “alerta amarilla” por el riesgo de incremento de incendios forestales y recomendó evitar quemas y reportar cualquier conato de incendio que puede intensificarse por la condición de vientos.
En Costa Rica, el IMN también reportó vientos con ráfagas de fuertes a muy fuertes en varios puntos del país de los que destaca Guanacaste donde alcanzaron los 102 km/h.
La fuente destacó que las ráfagas pueden afectar techos, cableado, publicidad aérea y es un potencial riesgo para la navegación marítima en particular en la zona de los golfos de Papagayo y Nicoya.