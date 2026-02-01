Costa Rica: ¿Quién es Laura Fernández?

POR EFE
Laura Fernández, de 39 años de edad, ganó este domingo la Presidencia de Costa Rica en primera ronda, tras una campaña en la que se presentó como la "heredera" del actual presidente Rodrigo Chaves y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, las principales preocupaciones de la población.
Fernández, politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014.
Ella fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, un economista de derecha con alta popularidad de quien ella se ha proclamado como su "heredera" y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.
SEGURIDAD, UN TEMA PRIORITARIO PARA NUEVA PRESIDENTA DE COSTA RICA
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este domingo en su discurso de victoria un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación".
"Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.
En Costa Rica se conoce como segunda república los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.
Fernández, quien asumirá el cargo el 8 de mayo próximo, no detalló los cambios que quiere impulsar en la "tercera república", pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.
La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.
"No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica que están llenos de gente buena. En mi plan de gobierno hemos planteado el levantamiento de garantías", expresó Fernández el pasado 26 de enero durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina.
La candidata oficialista dijo que el levantamiento de garantías está establecido en la Constitución Política y que ello "permitiría, con un procedimiento especial y extraordinario, sacar de circulación a criminales que están identificados, en qué barrio viven y cómo se mueven".
Otro tema de campaña fue la promesa de la candidata Fernández de dar continuidad a las iniciativas del actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a quien incluso quiere ofrecerle un cargo como ministro.
La oposición ha señalado las políticas de Chaves y Fernández como autoritarias y riesgosas para la democracia, debido a que consideran que el oficialismo pretende concentrar el poder.