Costa Rica: ¿Quién es Laura Fernández?

Fernández, casada y madre de una niña, ha prometido continuar proyectos del Gobierno de Chaves como Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas; una marina en el Caribe, algunas carreteras estratégicos y la ampliación de puertos y aeropuertos.

POR EFE Laura Fernández, de 39 años de edad, ganó este domingo la Presidencia de Costa Rica en primera ronda, tras una campaña en la que se presentó como la "heredera" del actual presidente Rodrigo Chaves y en la que prometió mano dura contra el crimen y la inseguridad, las principales preocupaciones de la población. Fernández, politóloga y especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, se convierte en la segunda mujer que gana la silla presidencial en la historia de Costa Rica tras Laura Chinchilla, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien gobernó entre 2010 y 2014. Ella fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, un economista de derecha con alta popularidad de quien ella se ha proclamado como su "heredera" y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

SEGURIDAD, UN TEMA PRIORITARIO PARA NUEVA PRESIDENTA DE COSTA RICA

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este domingo en su discurso de victoria un "cambio profundo e irreversible" para fundar "la tercera república", y prometió a la oposición que su Gobierno será de "diálogo y conciliación". "Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible", expresó Fernández desde una tarima ubicada en las afueras de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores. En Costa Rica se conoce como segunda república los cambios políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como por ejemplo la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política. Fernández, quien asumirá el cargo el 8 de mayo próximo, no detalló los cambios que quiere impulsar en la "tercera república", pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.