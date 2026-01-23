Finanzas

Bancoagrícola y BID Invest emiten primeros bonos azules en El Salvador por US$25 millones



    Se podrá canalizar recursos hacia proyectos con beneficios ambientales medibles, en especial aquellos vinculados al uso responsable del agua. Foto de iStock
2026-01-23

Por revistaeyn.com

BID Invest anuncia su participación en la primera emisión pública de bonos azules en El Salvador, liderada por Bancoagrícola. Esta operación busca ampliar el acceso a financiamiento para proyectos que promuevan la sostenibilidad, la gestión responsable del agua y la conservación de ecosistemas marinos.

La emisión forma parte de un programa de hasta US$200 millones y se dividirá en tres tramos: el primero, por US$10 millones, será suscrito por BID Invest; el segundo, por US$10 millones, y el tercero por US$5 millones contará con la participación de co-inversionistas internacionales, incluyendo a LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion.

Este apoyo permite a Bancoagrícola desarrollar capacidades internas para ofrecer soluciones financieras y no financieras dirigidas a sectores prioritarios como economía azul, energía renovable y economía circular y canalizar recursos hacia proyectos con beneficios ambientales medibles, en especial aquellos vinculados al uso responsable del agua.

Los bonos, denominados en dólares, estarán listados en la Bolsa de Valores de El Salvador bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.

La emisión de bonos azules es una oportunidad para diversificar las fuentes de financiamiento en El Salvador y fortalecer el mercado de capitales local, posicionando a El Salvador como referente regional en innovación financiera y sostenibilidad.

Además del financiamiento, BID Invest brindó asesoría técnica para fortalecer la estrategia de finanzas sostenibles de Bancoagrícola, incluyendo la preparación de su marco sostenible y la implementación de prácticas alineadas con los estándares internacionales ISSB S1 y S2.

