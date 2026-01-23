Finanzas

Bancoagrícola y BID Invest emiten primeros bonos azules en El Salvador por US$25 millones

Este apoyo permite a Bancoagrícola desarrollar capacidades internas para ofrecer soluciones financieras y no financieras dirigidas a sectores prioritarios como economía azul.

Por revistaeyn.com BID Invest anuncia su participación en la primera emisión pública de bonos azules en El Salvador, liderada por Bancoagrícola. Esta operación busca ampliar el acceso a financiamiento para proyectos que promuevan la sostenibilidad, la gestión responsable del agua y la conservación de ecosistemas marinos. La emisión forma parte de un programa de hasta US$200 millones y se dividirá en tres tramos: el primero, por US$10 millones, será suscrito por BID Invest; el segundo, por US$10 millones, y el tercero por US$5 millones contará con la participación de co-inversionistas internacionales, incluyendo a LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion.

Este apoyo permite a Bancoagrícola desarrollar capacidades internas para ofrecer soluciones financieras y no financieras dirigidas a sectores prioritarios como economía azul, energía renovable y economía circular y canalizar recursos hacia proyectos con beneficios ambientales medibles, en especial aquellos vinculados al uso responsable del agua. Los bonos, denominados en dólares, estarán listados en la Bolsa de Valores de El Salvador bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE