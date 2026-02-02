ANÁLISIS: Las tres damas del tablero venezolano

Centroamérica & Mundo

Mientras Washington mueve hilos desde la distancia, la transición en Caracas se sostiene sobre un delicado trípode femenino: María Corina Machado, Delcy Rodríguez y Laura Dogu. Tres agendas en una intrincada construcción del poder en Venezuela.

Por Norma Lezcano – revistaeyn.com Aunque digitada desde Washington, la transición en Caracas pivotea, por estas horas, sobre un trípode integrado por tres figuras femeninas. Ellas han emergido con roles distintos pero interconectados en el escenario nacional e internacional: María Corina Machado, la líder opositora; Delcy Rodríguez, presidenta interina; y Laura Dogu, representante diplomática de Estados Unidos en Caracas. Cada una encarna su propia agenda: en un caso, el retorno político; en otro, la consolidación del poder local; y en el rol de la tercera incorporada al juego, la reconfiguración de relaciones exteriores. En medio de ese complejo cruce de coordenadas se está dando forma al futuro próximo de Venezuela.

Acción sin pausa

Aunque no actúan deliberadamente en coordinación, el último fin de semana de enero, estas tres damas empujaron el proceso de transición, en una aparente búsqueda de estabilizar el país sin romper el delicado equilibrio entre poder interno y legitimidad externa.

Por un lado, Delcy Rodríguez anunció este viernes 30 de enero que su gestión impulsará una amnistía general y cerrará la temida cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. “Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez. La ley, que debe ser discutida en el Parlamento de mayoría oficialista, excluiría a “personas implicadas en homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones graves de derechos humanos”. ¿Qué busca Delcy con esta medida? Hacia adentro, descomprime presión social y reduce el costo reputacional del aparato represivo heredado del chavismo. El cierre del Helicoide funciona como un mensaje: el nuevo poder quiere marcar distancia del período más oscuro del régimen. Quedan dudas de si se desmontarán completamente sus estructuras al no estar acompañada esta decisión (al menos por ahora) por una transformación judicial y constitucional. Daría la impresión de que Delcy, en realidad, está ganando tiempo. Hacia afuera, la amnistía habla directamente a Washington. No es casual el timing: el anuncio ocurre apenas horas antes de la llegada de Laura Dogu y en un momento en que Estados Unidos necesita mostrar que su intervención produjo “cambios concretos”. Liberar presos políticos, aun parcialmente, es la moneda mínima aceptable para sostener un relato de transición ordenada.

La diplomacia del control

La llegada de Laura Dogu a Caracas no es un gesto de amabilidad con la presidencia interina, sino de auditoría política a su gestión. Dogu llegó a Caracas este fin de semana para reabrir oficialmente la misión estadounidense, cerrada desde 2019. Dogu no aterriza como embajadora plena, sino como encargada de negocios: una figura intermedia, flexible, con margen para negociar sin comprometer todo el capital diplomático estadounidense. Su misión es específica: verificar cumplimiento, evaluar el estado real del poder chavista post-Maduro y reportar si Delcy es una administradora confiable del proceso. Con el desembarco de Dogue en Caracas, Estados Unidos ya no opera solo desde sanciones, declaraciones o intermediarios regionales: vuelve a estar en el terreno, observando, midiendo, condicionando.

María Corina: el factor incómodo

En este escenario, María Corina Machado aparece como la figura que desordena el guión. Y ella pone énfasis para que la presidenta interina recuerde que es una pieza del juego, digitada y transitoria.