BCR Pyme renueva su programa para impulsar a mipymes ticas

“En el BCR estamos comprometidos con nuestra misión de impulsar el desarrollo socioeconómico de Costa Rica, por eso, nuestro objetivo es continuar generando acciones orientadas a que las micro, pequeñas y medianas empresas encuentren en nosotros ese apoyo que les permita: establecerse, legitimarse y crecer cada vez más. Este objetivo va más allá de solo ofrecer productos, servicios o herramientas financieras”, afirmó James Alfaro Pizarro, Gerente de Negocios de Pyme.

BCR Pyme agrupa todos los productos, servicios y herramientas, especialmente diseñadas para el segmento Pyme. Este norte está acompañado de la visión de poner a disposición de las Pyme un acompañamiento integral orientado a facilitar el acceso a soluciones financieras y no financieras, acompañamiento técnico, educación empresarial, digitalización y mejores condiciones para la inversión y la generación de empleo en los distintos territorios del país.

La relevancia de las micro, pequeñas y medianas empresas aunado a su papel como motor de la economía de Costa Rica son aspectos ampliamente reconocidos por el Banco de Costa Rica (BCR) por ello y con el firme propósito de potenciar su desarrollo productivo y fortalecer el ecosistema Pyme , la entidad renueva su programa enfocado en apoyar su consolidación y crecimiento.

-Capacitación: con el apoyo de sus aliados estratégicos, el BCR ofrece desde la guía para inscribir su marca, pasando por los conocimientos para administrar adecuadamente sus ingresos, gastos e inventario, incorporar medios de pago sencillos para facilidad de sus clientes, financiamiento, cómo ser una pyme segura, entre muchos otros.

-Articulación de servicios y asesoría de atención para Pyme, que faciliten el acceso a instrumentos de apoyo, financiamiento y acompañamiento

-Impulso a la formalización, productividad e innovación, promoviendo capacidades empresariales y encadenamientos productivos

-Transformación digital y acceso a mercados, fortaleciendo la competitividad y la inserción de las Pyme en canales físicos y digitales

-Desarrollo territorial e inclusión, promoviendo iniciativas que aceleren el crecimiento de Pyme en regiones fuera del Gran Área Metropolitana, por medio de la iniciativa “Ruta BCR Pyme” y la participación en Ferias BCR Pyme

-Opciones de financiamiento como “aceleración de empresas” y “Consolidación de deudas”. Estos financiamientos se realizan con recursos propios del Banco o los disponibles en el Sistema de Banca para el Desarrollo, en todos los casos su objetivo es que la Pyme impulse su negocio por medio de capital de trabajo, compra de maquinaria, equipo o locales comerciales, entre otros.

“Con BCR Pyme tenemos el firme propósito de impulsar el crecimiento económico de las Pyme y acompañarlas en el fortalecimiento de competencias técnicas y blandas que apoyen la evolución de su negocio, además de facilitarles procesos de educación financiera e información sobre el amplio portafolio comercial del BCR y sus Subsidiarias”, agregó Alfaro.