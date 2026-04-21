Crece el empleo verde en Costa Rica, oportunidades en turismo y alta tecnología

Por revistaeyn.com
El 54 % de las empresas en Costa Rica desarrolla actividades directamente relacionadas con empleo verde en al menos 11 sectores, incluyendo turismo, tecnología, industria médica, agroindustria, construcción y servicios financieros. Esa es la conclusión a la que llega un estudio reciente de la Universidad Latina, de Costa Rica.
"El hecho de que el 99 % de la electricidad en Costa Rica proviene de fuentes renovables, cobertura boscosa de cerca del 50 % del territorio nacional, así como un posicionamiento internacional en turismo sostenible son condiciones que han permitido crear un entorno propicio para el desarrollo de modelos productivos responsables con el ambiente", destaca el estudio.
El sondeo se realizó a más de 240 firmas del ecosistema empresarial costarricense, dominado por micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) destacadas por su capacidad de innovación, cercanía con las comunidades y flexibilidad para adoptar prácticas sostenibles.
“Los resultados del estudio posicionan al empleo verde como una oportunidad clave para el crecimiento económico, la generación de empleo y el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales”, dijo el M.Sc Agustín Alfaro, docente extensionista de las Escuelas de Hospitalidad y Turismo.
Sin embargo, los investigadores señalan la necesidad de fortalecer procesos de capacitación, certificación ambiental y formalización para consolidar la calidad del empleo generado.
El documento cuenta con la autoría de la investigadora M.Sc. Fabiola Umaña Chacón, el extensionista M.Sc. Agustín Alfaro Salas, el director de la Escuela de Economía, Rigoberto Torres Mora y la docente de las escuelas de Empresariales de la Universidad Latina de Costa Rica, Licda. Xochil Acevedo Martínez.