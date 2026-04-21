Crece el empleo verde en Costa Rica, oportunidades en turismo y alta tecnología

Por revistaeyn.com

El 54 % de las empresas en Costa Rica desarrolla actividades directamente relacionadas con empleo verde en al menos 11 sectores, incluyendo turismo, tecnología, industria médica, agroindustria, construcción y servicios financieros. Esa es la conclusión a la que llega un estudio reciente de la Universidad Latina, de Costa Rica.

"El hecho de que el 99 % de la electricidad en Costa Rica proviene de fuentes renovables, cobertura boscosa de cerca del 50 % del territorio nacional, así como un posicionamiento internacional en turismo sostenible son condiciones que han permitido crear un entorno propicio para el desarrollo de modelos productivos responsables con el ambiente", destaca el estudio.

El sondeo se realizó a más de 240 firmas del ecosistema empresarial costarricense, dominado por micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) destacadas por su capacidad de innovación, cercanía con las comunidades y flexibilidad para adoptar prácticas sostenibles.