Julio César Trejos: Artífice de la nueva banca costarricense

Por E&N Brand Lab para Banco de Costa Rica

A través de los años, el modelo de negocio del Conglomerado Financiero BCR ha crecido y se ha perfeccionado, lo cual le permite ofrecer una oferta de valor integral y robusta. Al frente de sus operaciones está Julio César Trejos, quien en enero de 2024 asumió como Subgerente de Banca Corporativa, logrando en septiembre de ese mismo año el 100% de las metas anuales.

En septiembre del 2025 Trejos fue nombrado Gerente General del BCR, con un enfoque en potenciar a los equipos multidisciplinarios de trabajo y priorizar algunas iniciativas clave.

“Hoy tenemos una estrategia enfocada en el cliente. Esa es nuestra razón de ser, mejorar para que nuestro país tenga un mejor banco, rentable, competitivo, innovador, que cumple las nuevas regulaciones, con inversiones grandes en ciberseguridad y, sobre todo, enfocado en tener personal altamente capacitado y motivado”, dice.

Al tener una estrategia cliente céntrica, el enfoque del BCR está en la experiencia del mismo. En este sentido, el plan que impulsa Trejos conecta las expectativas de los usuarios con la misión institucional, a través de acciones que contribuyen al desarrollo de Costa Rica, y fortalecen la solidez financiera del Conglomerado.