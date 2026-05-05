Julio César Trejos: Artífice de la nueva banca costarricense

Por E&N Brand Lab para Banco de Costa Rica
A través de los años, el modelo de negocio del Conglomerado Financiero BCR ha crecido y se ha perfeccionado, lo cual le permite ofrecer una oferta de valor integral y robusta. Al frente de sus operaciones está Julio César Trejos, quien en enero de 2024 asumió como Subgerente de Banca Corporativa, logrando en septiembre de ese mismo año el 100% de las metas anuales.
En septiembre del 2025 Trejos fue nombrado Gerente General del BCR, con un enfoque en potenciar a los equipos multidisciplinarios de trabajo y priorizar algunas iniciativas clave.
“Hoy tenemos una estrategia enfocada en el cliente. Esa es nuestra razón de ser, mejorar para que nuestro país tenga un mejor banco, rentable, competitivo, innovador, que cumple las nuevas regulaciones, con inversiones grandes en ciberseguridad y, sobre todo, enfocado en tener personal altamente capacitado y motivado”, dice.
Al tener una estrategia cliente céntrica, el enfoque del BCR está en la experiencia del mismo. En este sentido, el plan que impulsa Trejos conecta las expectativas de los usuarios con la misión institucional, a través de acciones que contribuyen al desarrollo de Costa Rica, y fortalecen la solidez financiera del Conglomerado.
APUESTA POR LA INNOVACION Y EL DESARROLLO
Consciente que la banca del futuro es la que tenga el menor costo operativo, eficiencia en sus procesos y automatización, el Gerente General señala que la innovación tecnológica es vital en el BCR porque les permite ofrecer soluciones avanzadas e impulsar la modernización de los modelos operativos y comerciales, haciéndolos más ágiles y eficientes, “permitiéndonos seguir honrando el compromiso de estar disponible 24/7 para nuestros clientes, a través de nuestros canales digitales”.
Por ello, la digitalización y la inteligencia artificial ya forman parte de todo el quehacer del banco, con el finde consolidarse como referente del mercado financiero costarricense. “La innovación forma parte de nuestro ADN institucional. Como parte del plan estratégico actual y del que estamos construyendo para 2027-2030, nuestro objetivo es ser un banco digitalizado en ventas y procesos, bajo un modelo operativo de data y analítica”, manifiesta el directivo.
En el ámbito crediticio, la apuesta del banco es clara: el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas costarricenses. “Creo en las Pyme, por eso nos hemos enfocado en hacer crecer este segmento y apoyarlas con un acompañamiento completo e integral, con el fin de superar el umbral de los 36 y 48 meses, cuando las empresas MiPymes dejan de existir”, dice.
Adicionalmente, se está potencializando una estrategia integral para los clientes de banca de personas y corporativo, con el objetivo de comprender sus necesidades y diseñar productos, servicios y experiencias que superen sus expectativas.
DESTACADO
Julio César Trejos es Máster en Banca y Finanzas, Licenciado en Economía y Administración de Negocios. En sus más de 38 años de experiencia en Banca, ha destacado en la generación de estrategias comerciales con enfoque a resultados y vinculación financiera como metodología para incrementar la lealtad y el crecimiento sostenido del negocio.