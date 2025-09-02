Visa lanza propuesta de valor para acelerar crecimiento de PyMES en Latinoamérica

Por revistaeyn.com

Visa dio a conocer su nueva propuesta de valor para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), reforzando su compromiso de empoderar su transformación digital y crecimiento.

A través de un portafolio modular y flexible de soluciones y servicios innovadores, Visa tiene como objetivo abordar las necesidades únicas de las PyMEs —desde hacer pagos sin inconvenientes y monitorear los gastos hasta acceder a financiamiento y administrar el flujo de caja— equipando a estas empresas con los recursos que necesitan para operar y escalar sus negocios con eficiencia, agilidad y confianza en la actual economía digital interconectada.

Un elemento de esta propuesta de valor es la nueva asociación de Visa con Uplinq, la primera plataforma global de evaluación y calificación de crédito para entidades que ofrecen préstamos a pequeñas empresas.

Esta colaboración permitirá a los emisores en América Latina y el Caribe mejorar la evaluación de crédito de las PyMEs al aprovechar los modelos avanzados de IA y de evaluación crediticia basados en datos de Uplinq. Juntas, Visa y Uplinq abrirán nuevas vías para el crecimiento de las PyMEs, ampliando el acceso al crédito y asegurando que estos negocios tengan fácil acceso al capital asequible que necesitan.

"El compromiso de Visa con las PyMEs es más fuerte que nunca. Con nuestra nueva propuesta de valor, no solo estamos proporcionando soluciones innovadoras, sino que estamos desbloqueando nuevas oportunidades para que las PyMEs innoven, se expandan, se formalicen y prosperen en esta economía digital”, dijo Ana Rojas, líder de Soluciones Comerciales y Movimiento de Dinero para Visa América Latina y el Caribe.

Los productos y servicios incluyen gama de tarjetas empresariales de Visa enfocadas en PyMEs (de Débito, Prepagada para empresas en etapas iniciales, de Crédito y Premium para acceder a beneficios exclusivos).

Visa empodera las PyMEs con experiencias de aceptación de pagos simples, seguras y modernas a través de Tap to Phone, Tap to Pay y Click to Pay. Estas soluciones brindan a las PyMES las herramientas para aceptar pagos en cualquier momento y lugar, impulsando su crecimiento y permitiéndoles competir en la economía digital actual.

Visa Spend Clarity permite a las PyMEs rastrear, controlar y optimizar el gasto, digitalizar la contabilidad y el inventario, y generar informes personalizados mientras administran el flujo de caja de manera más eficiente. Esto es especialmente relevante ya que el 71 % de las PyMEs están interesadas en una herramienta móvil de administración de gastos.

El Reembolso de efectivo con la Tarjeta Visa Empresarial es una experiencia de compra que recompensa a los propietarios de PyMEs con un porcentaje de las compras realizadas con sus tarjetas Visa Empresarial en comercios participantes, ayudándoles a maximizar sus ahorros cotidianos.

Con las ofertas de productos Visa Empresarial en categorías de alta relevancia como logística, tecnología y marketing, las PyMEs pueden reducir costos, atraer a clientes y mejorar la administración de sus negocios. La oferta de Visa Empresarial es gratuita y de fácil acceso utilizando las tarjetas Visa Empresarial.

Diseñados especialmente para PyMEs, estos beneficios incluyen protección en ciberseguridad, servicios de asistentes digitales, protección mejorada de compras y garantía extendida, todos adaptados a las necesidades únicas de los propietarios de empresas en la región.