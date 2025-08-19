Innovación financiera: BAC potencia la eficiencia y rentabilidad del capital operativo empresarial

Por E&N Brand Lab para BAC

Con el objetivo de apoyarla eficiencia y la sostenibilidad financiera de las empresas, y de ser su aliado en el manejo eficiente del capital operativo, BAC pone a disposición de sus clientes empresariales y corporativos una propuesta de valor enfocada en la administración eficiente de los saldos a la vista.

Dicha propuesta permite a los clientes empresariales concentrar sus saldos a la vista en cuentas bancarias que ofrecen rendimientos atractivos, con una asesoría experta y con la facilidad y seguridad de gestionarlos con herramientas tecnológicas únicas en el mercado y realizar un mejor aprovechamiento de sus recursos líquidos, optimizar su flujo de caja y facilitar la toma de decis iones estratégicas.

CUENTAS A LA MEDIDA

Contar con una cuenta empresarial de BAC en la que se concentran los saldos a la vista brinda beneficios, como la posibilidad de contar con una cuenta ideal para cada negocio, que se ajusta según las necesidades de cada cliente empresarial. Asimismo, ofrece la apertura de cuentas de manera ágil, ya que se realiza a través de un proceso de acompañamiento en todo momento y la moneda puede ser colones, dólares y euros.

También destacan los rendimientos diarios; en BAC, los intereses se reciben de manera diaria, lo que le permite maximizar el crecimiento financiero con el interés compuesto. Dicho rendimiento puede variar según cada cliente empresarial, y según un análisis previo; además, los rendimientos se otorgan sobre el 100 % del saldo.

Las cuentas en la que se concentran los saldos de BAC no tienen cargos por saldo mínimo, para que la empresa pueda disponer del dinero en el momento en que lo necesite. Asimismo, el banco ofrece asesoría experta, para que las organizaciones puedan estar seguras de que sus cuentas realmente se ajustan a sus necesidades financieras.

BAC también ofrece una amplia gama de productos, que facilitan el día adía, así como acompañamiento a través de Herramientas de Tesorería Corporativa Digital (TCD), las cuales permiten la transformación de procesos de pago como Apis y Host to Host.

Estos son canales ciberseguros que conectan el software financiero contable de las empresas con el banco, para el procesamiento digital de pagos locales e internacionales, así como para la recepción de estados de cuenta, consultas de saldos y tracking de pagos.

El banco también cuenta con la herramienta Swift, que es una red global de comunicación cifrada y automática en la que las empresas afiliadas pueden procesar pagos y recibir reportería, así como con PayBAC, para la automatización de la cobranza. De esta manera, los clientes empresariales de BAC pueden tener la certeza de que cuentan con la mejor plataforma virtual del mercado. Desde Banca en Línea se pueden realizar trámites ágiles y seguros. Algunas de las facilidades son: pagos de planillas, proveedores, transferencias internacionales, transferencias regionales, consultas de saldo en tiempo real, certificaciones, validación de tarjetas de crédito y reportería.

OPERACIONES PARA EMPRESAS

BAC ofrece tres tipos de cuentas empresariales:

Cuentas Corrientes: permite administrar el flujo de caja, transacciones y pagos, entre otros. Esto es posible mediante Banca en Línea o con tarjetas y chequeras asociadas.

Cuentas de Ahorro e Inversión: Potencia la liquidez y rendimientos de la empresa al mantener o incrementarlos saldos en dólares y colones.

Cuenta Bancaria Empresarial: hay diferentes opciones según el tipo de negocio. El proceso se realiza de manera 100% digital y con una asesoría personalizada.