Cinco estrategias para proteger la economía familiar en tiempos de inflación

Finanzas

Es crucial tomar decisiones estratégicas para proteger la economía familiar. Yoel Sardiñas, experto en inversiones y finanzas, comparte cinco estrategias simples, pero poderosas que puede empezar a aplicar hoy mismo.

Por revistaeyn.com La sensación de que el salario ya no alcanza es real y compartida por muchas familias. En los últimos meses, el incremento de los precios en alimentos, combustibles y servicios básicos ha hecho que decisiones que antes parecían exclusivas de economistas pasen a formar parte del día a día de los hogares. En junio de 2025 la tasa de inflación en Estados Unidos llegó al 2,7 % interanual, su nivel más alto desde febrero, una señal de que la presión sobre los bolsillos continúa.

Frente a ese escenario, Yoel Sardiñas, experto en inversiones y finanzas, recomienda adoptar medidas prácticas que pueden marcar la diferencia. Primero: sacarle partido a la tecnología para comprar más barato. Las aplicaciones de ofertas, plataformas de cashback y cupones digitales transforman la manera de gastar: no se trata solo de recortar, sino de optimizar cada compra. Convertirse en un buscador activo de promociones —comparando precios, usando reembolsos y aprovechando descuentos acumulables— reduce el costo de la canasta sin renunciar a la calidad, dice Sardiñas. Segundo: crear un colchón para emergencias. Contar con un fondo que cubra entre tres y seis meses de gastos básicos evita recurrir al crédito en momentos críticos. Para formarlo, vale más un enfoque gradual que ajustes drásticos: identificar y eliminar gastos pequeños e innecesarios —los llamados “gastos hormiga”— y destinar ese ahorro a una cuenta separada. Involucrar a la familia en el objetivo convierte la disciplina financiera en un esfuerzo colectivo. Tercero: invertir en educación financiera en el hogar. Enseñar a los hijos y promover buenos hábitos dentro de la familia rinde frutos a largo plazo; comprender qué es la inflación, cómo elaborar un presupuesto y cuáles son las prioridades financieras permite decisiones más inteligentes y compartidas. Pequeñas sesiones periódicas, lecturas conjuntas o recursos gratuitos pueden hacer una gran diferencia.