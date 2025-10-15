Grupo Ficohsa reafirma su compromiso con la educación y la juventud en la Gala de Glasswing

Por E&N Brand Lab para Grupo Ficohsa

A través de Asesuisa, su aseguradora en El Salvador, Grupo Ficohsa participa como patrocinador Champion en la gala anual de Glasswing International, reafirmando su compromiso con la educación, la inclusión y el desarrollo juvenil

La Gala Glasswing 2025 se celebra en el marco del Mes de la Herencia Hispana y en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, reuniendo a líderes y aliados comprometidos con el cambio social. Este evento busca celebrar la esperanza y las oportunidades creadas para miles de niños y adolescentes, reconociendo el poder transformador de la educación, la salud mental y el compromiso comunitario.

A través de esta importante alianza Grupo Ficohsa continúa impulsando la creación de oportunidades y el desarrollo integral de las comunidades.

UNA RELACIÓN QUE TRASCIENDE FRONTERAS

En el Salvador Grupo Ficohsa por medio de Asesuisa ha venido colaborando con Glasswing Internacional desde el año 2020. Con la finalidad de apoyar a la población más vulnerable, se realizó un donativo para brindar soporte a las comunidades en tres líneas: la entrega de paquetes alimenticios a más de 830 familias de comunidades afectadas en San Salvador; el suministro de alimentos a 15 albergues ubicados en diferentes municipios a nivel nacional y la entrega de mascarillas alcohol gel, pañales desechables e insumos de higiene; así como también se contribuyó a la salud y protección de 3,000 agentes de la Policía Nacional Civil.

En 2021, Asesuisa apoyó el desarrollo del Club de Lectura Virtual del Castillo Venturoso en alianza con Glasswing International. Este proyecto de inversión social tuvo como objetivo que niñas, niños y jóvenes desarrollaran su potencial creativo y de pensamiento crítico, sentando las bases para que se conviertan en agentes de cambio. El club tuvo una duración de tres meses.

En 2023, la colaboración se extendió al ámbito ambiental y social con una iniciativa de voluntariado de siembra de árboles y mantenimiento del Parque Cuscatlán en San Salvador. Esta acción tuvo un impacto directo en la sociedad y el medioambiente de la capital.

En Honduras la colaboración entre Grupo Ficohsa y Glasswing International se ha consolidado desde 2022 a través del programa “Jóvenes Líderes de Impacto por Centroamérica (JLI). Este programa impulsa a cientos de jóvenes de entre 15 y 22 años a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades, especialmente aquellos que enfrentan factores de riesgo social y económico como la migración.

Gracias a esta alianza, más de 7.000 jóvenes han sido bancarizados con el acompañamiento de procesos de educación financiera, lo que les ha permitido acceder por primera vez al sistema financiero formal y adquirir herramientas para un manejo responsable de sus recursos.

Asimismo, Grupo Ficohsa ha contribuido a dinamizar la economía hondureña mediante la colocación de más de US$8 millones depositados por Glasswing en cuentas de ahorro a nombre de los jóvenes participantes, fortaleciendo la transaccionalidad y la inclusión financiera en el país.

Dado el impacto positivo del programa, Grupo Ficohsa amplió su participación al componente de emprendimiento, en alianza con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Glasswing International.

Durante 2024, 48 jóvenes emprendedores de Tegucigalpa fueron capacitados bajo la metodología Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN), certificada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Grupo Ficohsa y Glasswing International son ejemplos de cómo organizaciones nacidas en Centroamérica pueden alcanzar una visión regional y global, impulsando transformaciones profundas desde sus comunidades de origen.

“Nuestra participación en la Gala de Glasswing subraya el compromiso de todo el Grupo con una visión de futuro para Centroamérica. Creemos firmemente que la sostenibilidad de nuestra región se construye invirtiendo en la educación y la inclusión de las nuevas generaciones. Es un honor aliarnos con Glasswing para amplificar el impacto y catalizar el progreso social que necesitan nuestras comunidades de origen, asegurando que los jóvenes tengan acceso a las herramientas y oportunidades que les permitan forjar un futuro más equitativo y próspero”, señaló Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.