Bancoagrícola lanza segunda etapa de 'Acciones que Hablan' sobre proyectos sostenibles en El Salvador

La campaña, lanzada originalmente en 2023, continúa evolucionando para amplificar historias de éxito, destacar buenas prácticas y promover la sostenibilidad desde distintos sectores de la sociedad.

Esta iniciativa destaca cómo las decisiones responsables de empresas salvadoreñas, en alianza con el banco de los salvadoreños, generan impactos ambientales, sociales y económicos que contribuyen al desarrollo del país. Durante el evento, se compartieron experiencias de compañías que han integrado la sostenibilidad en el centro de sus operaciones.

Bancoagrícola presentó la segunda fase de la campaña “Acciones que Hablan” , la cual busca visibilizar proyectos en El Salvador orientados a la sostenibilidad.

En el marco de este lanzamiento se realizó un conversatorio con Carlos Urías, director ejecutivo de Potenza; Jorge Murillo, vicepresidente de la unidad de negocio empaque flexible de Ternova; Marta María Tusell, gerente de mercadeo de Inversiones SIMCO Millenium Plaza; y Luis Antonio Tona, director ejecutivo de TOTO Plásticos. Ellos forman parte de esta nueva fase de la campaña y compartieron parte del trabajo que han realizado en sus respectivas compañías para tener operaciones que dejen un impacto positivo en el medio ambiente y las comunidades.

Por ejemplo, Potenza presentó su proyecto agrovoltaico, que combina más de 39.000 paneles solares con producción agrícola local aprovechando los suelos, generando energía para más de 100.000 hogares mientras impulsa el desarrollo rural de las familias que viven en la zona.

“Hemos creado un círculo virtuoso donde cuidamos el ambiente, damos empleo a la gente, mantenemos la familia cercana y luego la gente se siente empoderada de lo que está haciendo”, señaló Urías.

Por su parte, Ternova explicó cómo su enfoque de economía circular ha permitido reciclar más de 15.000 millones de bolsas plásticas en El Salvador, promoviendo inclusión laboral y soluciones sostenibles para el empaque.

“Nuestra ambición para el futuro es seguir creciendo con esta visión de empaque sostenibles a través de alianzas y a través de nuestros clientes por Latinoamérica y el sureste asiático donde también operamos y así aumentar el porcentaje de materiales reciclados, pero a lo largo de toda la cadena de valor”, indicó Murillo.

Millennium Plaza expuso su modelo de arquitectura sostenible, que incluye el aprovechamiento de luz natural, tratamiento de aguas residuales y certificación LEED, mejorando la eficiencia ambiental desde el diseño.

“Desde el inicio asumimos un compromiso por brindarles a todos nuestros clientes y construir un espacio para todos los salvadoreños que combinaba la funcionalidad, innovación y el respeto por todos los recursos naturales. Torre Milenium fue diseñada y construida bajo altos estándares internacionales y es por eso que hemos obtenido esta certificación LEED y reciclamos el 100 % de las aguas residuales”, manifestó Tusell.

En cuanto a TOTO Plásticos, compartió su experiencia reciclando más de 1.7 millones de libras de plástico utilizando energía solar con una instalación de cerca de 1 Mw de paneles sobre techos, transformando su modelo industrial y reduciendo su huella ambiental.

“Cuando nacemos en 2006, las experiencias pasadas nos llevaron a ver cómo nos diferenciábamos a los gigantes contra los que nos enfrentábamos. Entendimos que el reciclaje era una de las grandes partes que venía a fortalecer a toda la industria, iniciamos con una máquina arcaica, verdad, que nos permitía procesar 60 kg por hora y tenemos la capacidad instalada de reprocesar hasta 1.500 kg por hora”, explicó Tona.