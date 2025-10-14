Castillo Hermanos: Construye el futuro hoy

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

Castillo Hermanos es un grupo empresarial internacional con más de 139 años de trayectoria. Su propósito de combinar la innovación y pasión para compartir y celebrar todos los momentos de la vida de sus consumidores, sin olvidarse de generar bienestar y desarrollo sostenible, le han conferido presencia en múltiples países en los que sus marcas han conquistado a los consumidores de todas las edades y de todos los gustos.

Gracias a su estrategia de expansión, su liderazgo se extiende a una amplia gama de negocios en sectores diversos como: cerveza, agua pura, bebidas carbonatadas y no carbonatadas, alimentos, empaques, retail e inmobiliaria.

Guiado por su Propósito Corporativo de “Combinar innovación y pasión para compartir y celebrar cada momento de tu vida, generando bienestar y desarrollo sostenible” Castillo Hermanos presentó su campaña “El Mañana No Espera”, que resume todas las acciones de responsabilidad social que ha desarrollado desde su fundación.

Castillo Hermanos es consciente de que el futuro se construye a partir de las decisiones y acciones que se toman en el presente. Por eso, sus iniciativas de cara a la responsabilidad con la comunidad promueven la sostenibilidad ambiental, económica y social.

“Sabemos que el tiempo no se detiene, que el mañana no espera y que las acciones y decisiones que transforman se toman hoy”, es la consigna que utiliza Castillo Hermanos para continuar fortaleciendo e impulsando campañas como esta que demuestran el impacto que desde la iniciativa privada se puede tener en el desarrollo de un país.

SOBRE “EL MAÑANA NO ESPERA”

El crecimiento de Castillo Hermanos ha sido siempre con la sostenibilidad como eje, por eso, se ha comprometido con construir un mejor futuro para las próximas generaciones mediante la implementación de prácticas que respetan los principios de la economía circular, asegurando un impacto positivo en el medio ambiente y generando bienestar económico y social.

Castillo Hermanos ha consolidado su compromiso con la sostenibilidad mediante iniciativas de reforestación desde 1975, con el reciclaje desde 1995, ha impulsado el desarrollo social en las áreas de educación desde 1963, en el área de nutrición desde 1990 y atención a emergencias en 2001, así como en energía renovable desde el 2011, por mencionar algunas.

Cada uno de los proyectos de su estrategia de sostenibilidad han sido motores para la creación de empleo, contribuyendo al bienestar económico y medioambiental en las áreas de influencia.

SOSTENIBILIDAD COMO EJE

Castillo Hermanos impulsa iniciativas en favor de la sostenibilidad:

►1- Reforestación

►2- Reciclaje

►3- Nutrición

►4- Educación

►5- Atención a Emergencias

►6- Cultura y Talento

Conozca más de esta importante campaña: escanee este código QR: