Ranking de la deuda pública de los países de Centroamérica

Inteligencia E&N

Costa Rica, El Salvador y Panamá mantienen el nivel más alto de endeudamiento de la región con relación al PIB, lo que refleja la fuerte presión fiscal que enfrentan los países pese a sus esfuerzos de consolidación.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La deuda mundial se ha estabilizado, aunque se mantiene en un nivel elevado, ya que la continua reducción de los préstamos al sector privado contrarrestó el mayor endeudamiento de los gobiernos. La deuda privada disminuyó a menos del 143 % del producto interno bruto (PIB), el nivel más bajo desde 2015. En contraste, la deuda pública aumentó a casi el 93 %, según la última actualización de la Base de Datos de Deuda Global del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que las economías están ahora más preparadas para hacer frente a crisis que en el crash de 2008, tanto las avanzadas como las emergentes, pero alertó del alto nivel de la deuda pública. Según explicaron durante la presentación del Monitor Fiscal, el organismo proyecta que la deuda pública global superará el 100 % del PIB para 2029. Su nivel más alto desde 1948. La emisión soberana en moneda fuerte de América Latina aumentó a US$38.600 millones en el primer semestre de 2025, un aumento del 54 % con respecto al año anterior y casi igualando el total de todo 2024, dice Fitch Ratings en un nuevo informe.

CIFRAS CENTROAMERICANAS

En lo que se refiere a los países centroamericanos, casi todos muestran, al segundo semestre del año, un incremento en su deuda pública, especialmente en el caso de El Salvador y Guatemala. Los superávits primarios y un crecimiento económico superior al previsto han provocado una disminución constante de los indicadores de deuda pública de Costa Rica.

En ese sentido, el valor de la deuda pública total costarricense al mes de junio era de US$71.213,82 millones (equivalente al 58 % del PIB), siendo US$285,36 millones menor a lo registrado en el mes de en trimestre anterior, con una tasa de variación interanual del 5,03 %. La deuda pública de El Salvador se ubica en US$22.128,26 millones a abril, (aproximadamente el 87 % del PIB) con una tasa de crecimiento de 6,83 % con respecto al año anterior. Del total de la deuda estatal, US$10.970 millones es con los fondos privados de pensiones, alimentados con descuentos a los salarios de los trabajadores En el caso de Guatemala, la deuda pública total al mes de agosto registro un monto de US$32.912,94 millones, (lo que equivale a un 26 % del PIB) con una variación interanual de 10,49 %. Honduras cerró el primer semestre de 2025 con una deuda externa pública de US$10.013,3 millones (29.4 % del PIB), lo que representa un incremento del 9,3 % en comparación con el mismo período de 2024, informó el Banco Central hondureño (BCH). Según un informe de la autoridad monetaria, la deuda pública reportó un incremento de US$854,3 millones, pasando de US$9.159 millones en el primer semestre de 2024 a US$10.013,3 millones en los primeros seis meses de 2025.