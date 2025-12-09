“Sea Moss Piña” de Agroindustrial Montaña Azul destaca en feria PLMA Chicago 2025

La participación de Montaña Azul se realizó desde el stand país de Costa Rica, coordinado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), donde la empresa presentó su propuesta “Sea Moss Piña”, un alga marina con piña en conserva, una formulación orientada al creciente mercado de productos funcionales y saludables dentro del sector de marca privada.

En el marco de la feria PLMA Private Label Trade Show Chicago 2025, uno de los eventos más importantes a nivel mundial para el sector de marca privada, la empresa costarricense Agroindustrial Montaña Azul fue seleccionada para exhibir su producto “Sea Moss Piña” en el espacio “Idea Supermarket” , una plataforma que reúne las innovaciones más relevantes de minoristas y fabricantes de diferentes países.

La empresa también cuenta con otros sabores como fresa, banano, fresa y banano, guanábana, mango, entre otros.

El producto Sea moss es un alga marina utilizada tradicionalmente en bebidas y alimentos por ser fuente natural de nutrientes y asociarse a usos vinculados con el bienestar digestivo. En combinación con la piña en conserva, Montaña Azul ha desarrollado un producto versátil que puede utilizarse directamente o como base para bebidas y otras preparaciones.

“Participar en PLMA como empresa costarricense y ser seleccionados para el “Idea Supermarket” es un reconocimiento al esfuerzo que hace una empresa familiar PYME costarricense por innovar y responder a las tendencias globales de suplementación, convirtiendo frutas como la piña, banano o fresa, en superalimentos, al agregar todos los beneficios de un alga y permitiendo estabilizarlo en una conserva de larga duración sin necesidad de refrigeración. Este desarrollo ha sido bienvenido en el mercado de marca privada. Obtuvimos una excelente respuesta de compradores interesados en nuevas formulaciones saludables y diferenciadas”, afirmó Pahola Arias, gerente de Montaña Azul.

Por su parte, Mario Sáenz, Gerente de Desarrollo de Exportaciones de PROCOMER, destacó que “la presencia de desarrollos costarricenses en espacios de innovación como “Idea Supermarket” evidencia la capacidad del país para generar propuestas alineadas con las tendencias globales, así como el compromiso del sector exportador por seguir diversificando y agregando valor a su oferta”.

La feria PLMA convocó a más de 1.900 expositores de alrededor de 60 países, convirtiéndose en un escenario clave para fabricantes y compradores del sector de marca privada. Para Montaña Azul, esta participación permitió fortalecer su posicionamiento, recibir retroalimentación del mercado y explorar oportunidades comerciales con potenciales socios internacionales.