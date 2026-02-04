Castillo Hermanos: Comprometidos con mejorar el futuro

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos

Desde su fundación en 1886 y mucho antes que el término sostenibilidad formara parte del quehacer corporativo, Castillo Hermanos ha operado bajo una filosofía que prioriza la construcción de un un modelo de negocio basado en el respeto por las personas, las comunidades y el entorno.

Esa visión ha guiado cada etapa de su evolución. La fundación de Cervecería Centro Americana en 1896 marcó un primer gran hito de expansión y diversificación. Décadas después -entre 1907 y 1950-, el desarrollo de bebidas carbonatadas, agua filtrada y nuevas marcas de cerveza, consolidaron su liderazgo industrial.

En 1965, la incursión en la industria alimenticia amplió el impacto del grupo en la nutrición, mientras que la inversión en empaques e inmobiliaria, a partir de 1974, fortaleció una visión empresarial integral y de largo plazo.

Más recientemente, en 2025, la adquisición de Harvest Hill Beverage Company abrió una nueva plataforma estratégica para crecer en Estados Unidos, reafirmando la capacidad del grupo para competir globalmente sin perder de vista sus principios.

En todo este recorrido, el compromiso con la sostenibilidad se ha traducido históricamente en acciones concretas. Castillo Hermanos pagó el primer aguinaldo en 1927, décadas antes de que fuera legislado en Guatemala. En 1963 creó el colegio Mariano y Rafael Castillo Córdova, apostando por una educación de excelencia con formación en valores; y desde 1974 impulsa programas de reforestación que ya superan las 5.000 hectáreas.

La creación de Fundación Castillo Hermanos en 1990, el inicio de la división de reciclaje en 1995, y programas como Guatemaltecos al Rescate, Fortifik2 y Guatemaltecos por la Nutrición reflejan una visión que prioriza el bienestar social, la salud y la seguridad alimentaria. “El crecimiento de Castillo Hermanos ha sido siempre con la sostenibilidad como eje, buscando asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones”, aseguran voceros de la compañía.

Esta estrategia está plenamente integrada al modelo de negocio y los resultados son tangibles: Fortifik2 ha apoyado a más de 510 familias de colaboradores, ECOPET amplió su capacidad para reciclar 3,2 millones de envases PET al día, y el 66 % de la matriz eléctrica del grupo proviene hoy de fuentes renovables.

De igual manera, la relación con las comunidades se fortalece mediante inversiones sostenidas en educación, nutrición y atención a emergencias, con más de 32 respuestas activadas. Para lograr estos resultados, la comunicación ha jugado un papel fundamental. Castillo Hermanos mantiene un diálogo permanente con sus públicos a través de la divulgación de avances en iniciativas y programas sociales y participación en compromisos y alianzas.

Además, los colaboradores participan en voluntariados para generar conexiones con las comunidades. Este enfoque ha tenido un impacto directo en la reputación y el valor de marca de Castillo Hermanos. A través de mediciones realizadas con Rep Trak Company -alcanzando un puntaje que se equipara al del top 100 empresas a nivel mundial- la organización analiza la dirección de sus acciones a futuro, y de cara al 2026, trabaja para mantener esa sólida conexión emocional con sus consumidores, que los ha hecho destacar por más de un siglo.