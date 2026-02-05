Finanzas

El mercado de seguros en El Salvador creció cerca del 9 % en 2025

De acuerdo con un estudio de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), en El Salvador solo el 21 % de la población cuenta con algún tipo de seguro.

Por Agencia EFE El mercado de seguros de El Salvador creció cerca del 9 % al menos hasta noviembre de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024, según dijo el presidente ejecutivo de la aseguradora salvadoreña Asesuisa, Enzo Bizzarro. "A noviembre, el mercado de seguros estaba creciendo casi un 9 %, respecto al año anterior", dijo en declaraciones a una radio local y explicó que este dato proviene de la Superintendencia del Sistema Financiero, que retomó las cifras de "todas las aseguradoras".

El presidente de Asesuisa, que opera desde 1969, apuntó sin detallar cifras ni montos que los rubros del marcado que más estaban creciendo son los de vida, accidentes, salud y automóviles. Bizzarro añadió que "como contraposición, lo que estamos viendo es que la siniestralidad está creciendo apenas un 4 % respecto al 2024".