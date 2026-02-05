Pollo Campero llega a los 150 restaurantes en Estados Unidos

Empresas & Management

La cadena, propiedad de CMI, alcanza un nuevo hito al consolidar su expansión en el mercado estadounidense con un nuevo local en California.

Por José A. Barrera - revistaeyn.com La cadena de restaurantes Pollo Campero inauguró este 04.02.26 su restaurante 150 en el mercado estadounidense. El establecimiento, ubicado en Victorville, California, se convierte en un nuevo hito para la marca de origen guatemalteco fundada en 1971. “Desde 1971, cuando Pollo Campero nació en Guatemala, la marca ha compartido con el mundo un estilo de pollo único. Un año después, en 1972, inició su expansión internacional en El Salvador, creciendo de manera continua hasta consolidarse como un referente de sabor, tradición y orgullo centroamericano”, destacó la empresa en una publicación en la red social LinkedIn.

“Ayer tuvimos nuestro Kickoff 2026 para alinear a todos y cada uno de los líderes con nuestro agresivo plan para 2026 y hoy hemos inaugurado nuestro Campero #150 en EEUU en Victorville, CA. Ha sido un viaje increíble, ya que abrimos nuestra tienda #100 hace menos de dos años en Miami Gardens, FL”, dijo en el CEO Global de CMI Foods, José Gregorio Baquero en otra publicación en la misma red social. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

El ejecutivo recalcó que la apertura “es un testimonio del arduo trabajo de nuestro equipo de campo, pero también del atractivo de la propuesta de valor de Campero para el consumidor estadounidense”.

CMI acelera su crecimiento en EEUU

Campero alcanzó la marca de los 100 restaurantes en Estados Unidos en septiembre de 2024 y suma 50 nuevos establecimientos 15 meses después, a un ritmo promedio de tres restaurantes por mes. Las nuevas aperturas en el mercado estadounidense forman parte de un importante plan de inversiones por US$190 millones anunciado en. La cadena espera llegar a los 250 locales operativos en 2027. Juan José Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Alimentos, dijo el año pasado a E&N que en la última década, CMI ha triplicado su tamaño gracias al desarrollo de negocios en el mercado en Centroamérica. En esa oportunidad el empresario reiteró que Estados Unidos es una apuesta a futuro, una evolución natural para una empresa que busca mantener un ritmo veloz de crecimiento el cual incluyó la compra de la compañía Del Real Foods. “En el caso de Campero sí estamos creciendo a la velocidad y al ritmo de dos a tres restaurantes por mes. Este año (2025) vamos a abrir 30 restaurantes y creemos poder seguir creciendo al ritmo de no menos de 30 restaurantes por año, un crecimiento de doble dígito”, detalló Gutiérrez en esa oportunidad.