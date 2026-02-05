Supermercados Colonial: Crecimiento con propósito, alineado al desarrollo de Honduras

Con una visión de sostenibilidad integrada al negocio, Supermercados Colonial impulsa el desarrollo local, fortalece su relación con clientes y colaboradores, y consolida un modelo de crecimiento responsable, ético y cercano a las comunidades donde opera. .

Por E&N Brand Lab para Supermercados Colonial Supermercados Colonial entiende la sostenibilidad como una forma responsable de hacer empresa, siempre orientada a generar valor a largo plazo para clientes, colaboradores y comunidades. Es el criterio que guía sus decisiones comerciales, operativas y sociales. En este sentido, su filosofía de sostenibilidad está integrada al modelo de negocio, lo cual se refleja en una gestión enfocada en la calidad del servicio, la cercanía con el cliente y el fortalecimiento de relaciones de largo plazo con colaboradores y proveedores. Entre las decisiones que han fortalecido esta visión se encuentran el impulso a proveedores locales y mipymes dentro de la operación comercial, la implementación de estaciones de reciclaje en las sucursales y la adopción de soluciones como compras en línea, pick-up y entregas a domicilio. También ha resultado clave el crecimiento interno, la estabilidad laboral y la capacitación continua de los colaboradores. "Reconocemos que una operación sostenible depende del desarrollo del talento humano y de una cultura organizacional sólida", indican voceros de la compañía. Asimismo destacan la consolidación de programas de responsabilidad social y la adopción de prácticas que promueven un consumo más responsable. Esta estrategia ha rendido frutos y están a la vista: su reconocimiento continuo como Empresa Socialmente Responsable ha reafirmado su compromiso con una gestión sostenible, alineada con el desarrollo del país.

APOYO COMUNITARIO

La sostenibilidad forma parte natural del crecimiento y del propósito de Supermercados Colonial como empresa 100 % hondureña, por lo que desarrolla acciones orientadas a apoyar a las comunidades donde opera, principalmente en temas de asistencia social y acceso a alimentos. En este sentido, brinda apoyo a la municipalidad de San Pedro Sula, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Hogar de Niñas San José y una guardería comunitaria. Asimismo, mantiene una alianza permanente con el Banco de Alimentos de Honduras, al que hace donaciones de productos no perecederos para beneficiar a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, en cada sucursal se cuenta con una carreta solidaria que motiva a los clientes a donar productos, fortaleciendo una cultura de solidaridad comunitaria. La salud y el bienestar de la sociedad también son prioridades de Supermercados Colonial, por lo que apoya a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer y a otras organizaciones no gubernamentales.

EDUCACIÓN, LA CLAVE DEL DESARROLLO

La empresa también reconoce la educación como un pilar fundamental para el desarrollo social y el fortalecimiento de las comunidades donde opera. Por ello, Supermercados Colonial implementa una agenda pro-educación orientada a apoyar el desarrollo académico de los colaboradores y sus familias. Entre las principales iniciativas se encuentra un concurso de becas, mediante el cual la empresa otorga una beca porcentual por un año para apoyar el pago educativo de los hijos de colaboradores. Adicionalmente, la empresa gestiona el bono educativo establecido por ley, apoyando a los colaboradores que cumplen con los requisitos mediante la recepción y tramitación de la documentación correspondiente, y se mantienen apoyos educativos a través de fundaciones y programas de apadrinamiento. De manera complementaria, Supermercados Colonial impulsa un programa de finalización de estudios (educación de adultos) dirigido a colaboradores que no han completado su ciclo básico, brindando acompañamiento desde el área de Recursos Humanos para facilitar su acceso y permanencia en el programa.

ENFOQUE VERDE

Supermercados Colonial ha destacado en materia ambiental porque mantiene un enfoque de operación responsable, orientado a minimizar su impacto ambiental dentro de su ámbito de acción comercial. Como parte de este compromiso, apoya iniciativas comunitarias y educativas relacionadas con el cuidado del entorno. De igual manera, la empresa gestiona los riesgos de contaminación a través de controles operativos y protocolos internos enfocados en la correcta manipulación de productos, la higiene de las áreas de servicio y el manejo adecuado de residuos. Estas prácticas se aplican especialmente en departamentos sensibles como carnicería, alimentos frescos y áreas de preparación. Además, se implementan rutinas de limpieza, desinfección y supervisión continua, así como lineamientos para el manejo y disposición de residuos, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y ambientales. El supermercado también se desarrolla prácticas orientadas al uso responsable del agua dentro de su operación, enfocadas en la eficiencia, el cumplimiento de normas de higiene y la correcta gestión en áreas de servicio y mantenimiento. Igualmente, ha implementado acciones de reducción y reciclaje integradas a su operación diaria, tanto en las oficinas administrativas como en las sucursales, fomentando la correcta separación de residuos y una cultura ambiental entre colaboradores y clientes.

ESTRATEGIA

Supermercados Colonial participa en el impulso del emprendimiento y el desarrollo local, brindando espacios de visibilidad a productos y emprendimientos locales. Una de las principales iniciativas en este eje es “Compra, Consume Local” ,mediante la cual se apoya a mipymes y emprendedores a través de espacios de exhibición, ferias de emprendedores, degustaciones, exposición en canales digitales, así como acceso a capacitación y asesoría en temas operativos, financieros y comerciales. SUPERMERCADOS COLONIAL APUESTA POR BRINDAR ESTABILIDAD LABORAL YMEJORAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE SUS COLABORADORES.ESTO INCLUYE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL VIGENTE, CRECIMIENTO INTERNO Y OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN Y RECONOCIMIENTO. ADEMÁS, SE PROMUEVE LA INCLUSIÓN, SIN DISTINCIÓN DE ORIGEN,GÉNERO O EDAD.