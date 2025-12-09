Agricultores transforman su producción de tomate y pepino

Protagonistas

Entre sueños, semillas y planes de expansión, estos dos agroempresarios avanzan decididos a convertir su emprendimiento en un legado aún más grande.

Por revistaeyn.com Los agricultores siguen evolucionando, muestra de ellos son los costarricenses José Alberto Coto Picado y su hijo José Alberto, quienes hace unos seis años adquirieron una finca de 17 hectáreas en Tapantí, Orosí, y fundaron Hortícola Tapantí para continuar con el cultivo de pepino y tomate Al inicio de su historia, cultivaron vainica, chile, zuchini, pepino y tomate.

“Inicié en la agricultura junto a mis hijos, trabajando primero en el mercado nacional. Aunque al inicio no nos iba mal, con el tiempo los intermediarios comenzaron a atrasarnos los pagos e incluso algunos quedaron debiéndonos”, dijo Coto.

10 meses atrás experimentaron un giro en su emprendimiento. Tras entablar conversaciones con representantes de Walmart, se les abre una nueva oportunidad que les redefine su rumbo y los impulsa hacia una etapa de mayor estabilidad y crecimiento. Se convierten en proveedores y asumen el compromiso de entregar la totalidad de su producción de pepino y tomate.

Sus productos también se comercializaban con diferentes compradores, así como en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA).

Hoy, mantienen una sólida relación comercial con la compañía. Comenzaron con un plan de siembra de 5.000 plantas de pepino al mes, el cual ha ido creciendo hasta alcanzar las 17.000 plantas, además, de la entrega de 180 cajas de 12 kilos de tomate tres veces por semana que representa una totalidad aproximada de 26.000 kilos mensuales.

