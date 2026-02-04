Progreso: Construye valor y confianza con la mirada puesta en el futuro

Con más de 126 años de historia, Progreso ha convertido la sostenibilidad en la esencia de su modelo de negocio. No como un discurso, sino como una forma de crear valor compartido, fortalecer comunidades y asegurar la permanencia de la compañía en el tiempo.

Por E&N Brand Lab para Progreso Pensar en la próxima generación y no en el próximo trimestre es una decisión estratégica que Progreso asumió desde su origen. La compañía, fundada en 1899, nació con una visión que hoy se conoce como sostenibilidad: entender que el éxito empresarial no puede medirse solo en resultados financieros, sino en el impacto que genera en las personas y en su entorno. Su CEO, José Raúl González, lo resume así: “La sostenibilidad para Progreso significa crear valor compartido a largo plazo, generando impacto económico, social y ambiental de manera equilibrada y responsable”, afirma. Desde 2015, esta visión se materializó en una estrategia clara, estructurada y medible, basada en cuatro pilares que orientan el actuar de la compañía: ser Empleador Preferido, un Proveedor Favorito, un Ciudadano Responsable y un Líder Ambiental. Estos principios guían cada decisión del negocio y la forma en que la compañía se relaciona con sus colaboradores, proveedores, clientes, comunidades y aliados estratégicos. Todo articulado en un propósito que es transversal ala organización: Construir juntos el país donde todos queremos vivir. “En Progreso no pensamos en utilidades como un fin en sí mismo, sino (como) el resultado de hacerlas cosas bien, con valores, integridad y una mirada puesta en el futuro”, enfatiza González.

CONVICCIÓN QUE TRASCIENDE GENERACIONES

La sostenibilidad en Progreso no es una respuesta a tendencias globales ni a nuevas exigencias del mercado. Es la evolución natural de una filosofía fundacional. Para Carlos F. Novella, fundador de Progreso, el talento humano era un pilar crítico para la continuidad del negocio. Décadas antes de que se hablara de responsabilidad social, impulsó beneficios como acceso a salud y educación para los colaboradores, convencido de que cuidar alas personas era también cuidar el futuro de la compañía. En este sentido, la sostenibilidad está integrada al modelo de negocio, es el marco estratégico que orienta cómo se opera, innova y construyen relaciones de largo plazo. Este enfoque se refleja en una cultura de servicio centrada en el cliente, en decisiones operativas que priorizan la eficiencia, la seguridad y el desempeño ambiental, y en una gestión del talento que reconoce que las personas son el motor de la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo.

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

Progreso asegura que cada decisión contribuya no solo a los resultados del presente, sino a la construcción de valor económico, social y ambiental a futuro. Por ejemplo, como Proveedor Favorito, la compañía ha integrado herramientas tecnológicas como Buildpeer, BIM Trazer y Giatec, a través de Condata, optimizando tiempos, costos, seguridad y calidad en cada obra. Como Empleador Preferido, Progreso ha fortalecido su huella regional: el porcentaje de colaboradores fuera de Guatemala creció del 15.9 % al 18 %, mientras que el 27 %de las posiciones de decisión están ocupadas por mujeres, reflejando avances concretos en diversidad e inclusión. Además, se generaron 10.660 empleos indirectos a través de su red de proveedores. Progreso practica además un modelo de economía circular y transición energética. Durante el último año, a través de su unidad de negocio Proverde, gestionó 63.14 kt de residuos y coprocesó 56.53 kt de desechos provenientes de otros sectores. Asimismo, el 62,1 % de la energía eléctrica consumida provino de fuentes renovables, y como Ciudadano Responsable, impulsa iniciativas de alto impactosocial, guiadas por una Política de Derechos Humanos que permea toda la operación. Prueba de esto es el programa HogaRES, el cual tiene como meta desarrollar un modelo sostenible para eliminar pisos de tierra sustituyéndolos por pisos de cemento. Estudios estiman que reemplazar los pisos de tierra puede reducir hasta un 80% las enfermedades comunes en niños pequeños. Además de la reducción de enfermedades y gastos en salud, el programa incrementa en un 20% la estabilidad financiera de los hogares y aumenta en un 12% la inversión en mejoras del entorno familiar, fortaleciendo el bienestar integral. En 2024, se logró instalar más de 5.000 pisos, superando su meta anual en un 104 %. En 2025, el desafío fue llevar esa transformación a más comunidades y familias, y gracias a su alianza con Hábitat para la Humanidad, BI, Global Communities, Génesis Empresarial, Terra Firma Floors, Coca-Cola, Helps International, Fundación Solar -BID-EGSSA y muchas otras instituciones, se alcanzó la instalación de más de 6.000, beneficiando a más de 25.000 personas en 21 departamentos del país. “Más allá de la cifra, cada piso instalado representa una mejora concreta en la vida de una familia: menos enfermedades, más bienestar, un ambiente más higiénico para criar hijos, cocinar y descansar”, asegura González.

SALUD Y DESARROLLO

UN VECINO QUE ESCUCHA

Por más de un siglo, Progreso ha trabajado para ser, no solo una compañía que opera en sus comunidades, sino un vecino que escucha, que está presente y que construye valor de forma compartida. Para garantizar una comunicación fluida y eficaz con todos sus públicos de interés, cuenta con herramientas como “Tu Voz Cuenta”, un canal de retroalimentación que facilita la recepción de comentarios y sugerencias. Este esfuerzo se complementa con la Casa de Atención al Vecino, donde se promueve el diálogo y la colaboración en proyectos comunitarios. “Escuchares la forma más poderosa de comunicar, y es ahí donde empieza la confianza. Cuando conocemos y entendemos a nuestras comunidades, construimos juntos el país donde todos queremos vivir”, manifiesta González. Asimismo, la transparencia es un elemento fundamental para la construcción de la confianza, la cual se construye con la elaboración y publicación de su Reporte de Sostenibilidad que, con 6 ediciones a la fecha, no solo informa acerca de resultados económicos, sociales y ambientales, sino que explica decisiones estratégicas, avances, desafíos y aprendizajes, permitiendo a los distintos grupos de interés comprender cómo se integra la sostenibilidad al modelo de negocio.