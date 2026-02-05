Empresas & Management

Cuatro claves para una operación de Atención al Cliente híbrida exitosa

La tendencia indica que la mejor experiencia de cliente se logra con un estilo "digital first... but not only".

Por Julián Garate (*) La transformación digital, impulsada por la IA, es una realidad ineludible. Sin embargo, según un informe de Parloa, plataforma de Agentes de IA para CX, la voz sigue siendo la forma preferida de comunicación para muchos. Por eso, para asegurar una experiencia eficaz y exitosa a largo plazo, no debemos buscar ser "digital-only", sino adoptar un enfoque "digital-first, pero no exclusivamente digital". Para lograr esta integración y ofrecer experiencias extraordinarias, las empresas deben abordar desafíos clave y adoptar estrategias bien definidas: 1. Unificación de sistemas y datos. Las iniciativas de CX siguen estando en riesgo debido a sistemas desconectados. Es fundamental consolidar los datos para crear una capa unificada de CX y utilizar plataformas nativas de la nube que centralicen la información y conecten las diferentes aplicaciones, para permitir una visibilidad 360 de las operaciones.

2. Implementación estratégica de IA. La rápida adopción de la IA plantea preocupaciones sobre precisión, privacidad y seguridad. Según el informe de ICMI “The State of AI in the Contact Center”, es necesario implementar un enfoque estratégico para la gestión del conocimiento y de las plataformas y tecnologías de IA. Esto implica priorizar aquellas plataformas que permitan consolidar las diferentes tecnologías y datos para evitar la dispersión y multiplicación de herramientas que dificulten la integración y la gestión unificada de la experiencia. 3. Gestión del cambio organizacional y mejora de habilidades. Según el informe de NICE CX “Trends 2025”, la IA mejorará el 100% de los roles de CX para finales de 2026. Esto requiere una cuidadosa gestión del cambio y la mejora de las habilidades de las personas involucradas en los servicios de atención.