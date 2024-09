'She is my Boss', con el objetivo de inspirar a las mujeres

Por revistaeyn.com

She is my Boss llega ahora a Centroamérica para narrar las historias de mujeres que impactan la región. La grabación de la tercera temporada contará con la historia de las salvadoreñas: Silvia Bruni, vicepresidenta de Riesgos de Bancoagrícola; y Fermina Cárdenas, directora de Relaciones Corporativas de Grupo Cassa.

Silvia Bruni ingresó al banco en 1997 como jefe de Análisis Financiero y desde entonces no dejó de crecer, ocupando cargos como Gerente de Créditos. Fue la primera mujer en ser parte del Comité Ejecutivo como la vicepresidenta de Riesgos, cargo que sostiene aún. También se ha desempeñado como Senior Assistant del Coordinador Regional de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS)/Centroamérica; asistente al director ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AMCHAM); asistente a la Gerencia de Recursos Humanos de KPMG, Peat Marcwick. Más allá de su trayectoria profesional, Silvia, con su autenticidad y valentía, comparte una historia que está llena de inspiración.

“He sido muy afortunada de pertenecer a una empresa que promueve la diversidad, la equidad y la igualdad. Como mujer y como líder de Bancoagrícola, me llena de mucha alegría que existan espacios como She is my Boss, que nos acercan a historias de mujeres llenas de dinamismo, fortaleza y autenticidad, pues ofrecemos una perspectiva diferente que puede ser muy valiosa. Es un honor para mí ser parte de este grupo de mujeres, y que podamos inspirar a más niñas y mujeres a que todas podemos soñar en grande; que con determinación, valentía y fe se consiguen grandes cosas”, comentó Silvia Bruni.

Por su lado, Fermina Cárdenas ha trabajado en diferentes ámbitos: medios de comunicación, públicos y privados, así como en el mundo de la política. Esta última experiencia la incentivó a buscar y estudiar metodologías diseñadas para contribuir con el desarrollo sostenible del país. Por lo tanto, en 2003 decidió estudiar un postgrado en Desarrollo Sostenible y Participación Ciudadana en la Universidad Autónoma de Barcelona.

A su regreso en 2004, se unió a un proyecto de “Recuperación de Comunidades en Alto Riesgo”, trabajo que fue clave para aterrizar en la realidad del país y participar en procesos de transformación comunitaria. Luego de sus 18 años de trabajo en el sector agroindustrial, a través de Grupo CASSA, Fermina continúa investigando y creando estrategias, ahora desde el sector privado, con la firme convicción de seguir inyectando “Buenas Energías” al desarrollo económico, ambiental y social del país.

“Me satisface ser parte de este proyecto, que se convierte en una excelente plataforma para abrir un espacio más donde las mujeres salvadoreñas puedan compartir sus vivencias, tanto como mujeres como profesionales. Mi deseo es contribuir a un diálogo honesto desde la historia que me ha tocado vivir e incidir positivamente en las vidas de otras mujeres, especialmente de las jóvenes. Agradezco la oportunidad y espero que, a través del programa She is my Boss, mi pasión y compromiso por impulsar el desarrollo social, económico y ambiental en El Salvador ofrezcan una perspectiva diferente y útil para la mujer salvadoreña”, expresó Cárdenas.